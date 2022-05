A PASSO DI GAMBERALE - “IL GREMBO PATERNO”: NON POTEVA ESISTERE TITOLO MIGLIORE PER IL NUOVO ROMANZO DI CHIARA GAMBERALE. IN EFFETTI IL SUO GREMBO PATERNO, QUELLO DEL BOIARDO DI STATO VITO GAMBERALE, HA PARTORITO QUALCOSA DI UN PO’ MOSTRUOSO: UNA SEDICENTE SCRITTRICE. GRAZIE A LUI, INFATTI, CHIARA NON E' STATA COSTRETTA AD ANDARE A LAVORARE A 16 ANNI E SI È MESSA, PER PERDERE TEMPO, A SCRIVERE. CE NE FOSSE UNA TRA LE ROMANZIERE ITALIANE ALMENO CHE SCRIVESSE UN LIBRO SENZA METTERE IN PIAZZA I CAZZI SUOI. UNA DICO…