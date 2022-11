23 nov 2022 10:29

ALLA FINE LA GIUSTIZIA ARRIVA PER TUTTI – LA 97ENNE IRMGARD FURCHNER, EX SEGRETARIA DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO NAZISTA DI STUTTHOF, È STATA CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE – È STATA RICONOSCIUTA COMPLICE “NELL'OMICIDIO CRUDELE E DOLOSO DI QUASI 11 MILA PERSONE” PER AVER PRESTATO SERVIZIO COME STENOGRAFA, FRA IL GIUGNO 1943 E L'APRILE DEL 1945 – DUE ANNI FA LA DONNA TENTÒ LA FUGA PER SFUGGIRE AL PROCESSO…