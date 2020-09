ARCHEO CONTESSA - “C’ERA SOLO UN PROBLEMA, LA DOMENICA SPARIVA” - PATRIZIA DE BLANCK RIVELA: “SONO STATA CON UN UOMO SENZA SAPERE CHE FOSSE UN PRETE. CI SIAMO CONOSCIUTI PER CASO IN UN BAR E POI ABBIAMO INIZIATO A FREQUENTARCI. L’HO VISTO ENTRARE IN CHIESA, MA NON USCIVA PIÙ, COSI SONO ENTRATA E L’HO VISTO SULL’ALTARE. MA ANCHE DOPO HO CONTINUATO A VEDERLO” - LO SCAZZO IN STUDIO CON PATRIZIA GROPPELLI…