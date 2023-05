7 mag 2023 15:40

ALLA FINE L’HA MESSO IN CULO A TUTTI: CAMILLA PARKER BOWLES E’ DIVENTATA REGINA - E PENSARE CHE UNA VOLTA ERA CONSIDERATA “LA DONNA PIÙ ODIATA DEL REGNO UNITO”: LA SUA STORIA D’AMORE CON CARLO, A CAUSA DEL DOLORE INFLITTO ALLA PRINCIPESSA DIANA, LE ATTIRO’ L’ANTIPATIA DEL PAESE – NON HA SANGUE ARISTOCRATICO, E’ DIVORZIATA E HA OTTIMI RAPPORTI CON L’EX MARITO, E’ MOLTO MATERNA E PER NIENTE SNOB, AMA LIBRI E LA CAMPAGNA - LA SUA TRISNONNA, ALICE KEPPELL, FU L’AMANTE PREFERITA DI RE EDOARDO VII...