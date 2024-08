E' SCONTRO APERTO TRA ISRAELE E HEZBOLLAH

Da www.ansa.it

raid israeliani in libano

Hezbollah lancia l'annunciata rappresaglia su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut nel luglio scorso lanciando centinaia di razzi e droni esplosivi contro Israele.

L'esercito israeliano risponde, prima con attacchi 'preventivi' poi con un'aggressione più massiccia colpendo centinaia di obiettivi.

razzi di hezbollah neutralizzati dall iron dome

La popolazione è stata esortata ad allontanarsi. In Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e l'aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso. Tra gli obiettivi degli Hezbollah - riferisce l'Idf - anche il ministero della Difesa israeliano a Tel Aviv.

Ore prima intensi raid israeliani sulla Striscia di Gaza con oltre 70 morti, a poche ore dal vertice del Cairo per il cessate il fuoco

hassan nasrallah deejay meme

GALLANT, STATO DI EMERGENZA IN ISRAELE PER 48 ORE

(ANSA) - Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele per le prossime 48 ore. La "situazione speciale sul fronte interno" consente al Comando dell'Idf di emanare restrizioni.

NETANYAHU CONVOCA IL GABINETTO DI SICUREZZA

Fuad Shukr

(ANSA) - Il primo ministro Benjamin Netanyahu convocherà il gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale, lo ha annunciato il suo ufficio. La riunione plenaria del Consiglio dei ministri regolarmente programmata non si terrà questa mattina.

HEZBOLLAH, VIA A RAPPRESAGLIA PER L'OMICIDIO DI FUAD SHUKR

(ANSA) - Hezbollah afferma di aver avviato un attacco su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut. In una dichiarazione, la milizia sciita ha detto di aver lanciato droni esplosivi contro Israele, prendendo di mira siti militari. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al Arabiya, finora sono stati lanciati più di 100 razzi dal Libano verso il nord di Israele

IDF, RAID SU CENTINAIA DI OBIETTIVI IN TERRITORIO LIBANESE

Benjamin Netanyahu

(ANSA)- I caccia dell'aeronautica militare israeliana hanno attaccato centinaia di obiettivi nel territorio libanese. L'Idf ha reso noto che decine di razzi di Hezbollah sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea.

HEZBOLLAH, LANCIATI 320 RAZZI E DRONI SU ISRAELE

(ANSA) - Il gruppo terroristico Hezbollah afferma di aver lanciato più di 320 razzi verso il nord di Israele nelle ultime ore, insieme a diversi droni carichi di esplosivo. In una dichiarazione, Hezbollah afferma di aver preso di mira 11 basi militari nel nord di Israele. Un video che circola online mostra un drone di Hezbollah che colpisce un'autostrada nel nord di Israele.

RAZZI DI HEZBOLLAH NEUTRALIZZATI DALL IRON DOME

NYT, 'HEZBOLLAH VOLEVA ATTACCARE TEL AVIV ALLE 5 DEL MATTINO'

(ANSA) - Nell'attacco preventivo contro Hezbollah, Israele ha colpito le postazioni che avrebbero dovuto attaccare alle 5 del mattino in direzione di Tel Aviv. Lo ha riferito sul New York Times una fonte dell'intelligence occidentale, la quale ha affermato che tutti questi lanciatori sono stati distrutti.

BIDEN STA MONITORANDO EVENTI IN ISRAELE E LIBANO

(ANSA) - Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta "monitorando attentamente gli eventi in Israele e Libano". "È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte", afferma Savett. "Sotto la sua direzione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con gli omologhi israeliani. Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale".

HEZBOLLAH, 'PER OGGI ATTACCO A ISRAELE È TERMINATO'

(ANSA-AFP) - Hezbollah ha annunciato che il suo attacco su larga scala contro Israele per oggi è "terminato". "La nostra operazione militare di oggi è stata completata e portata a termine", ha dichiarato in un comunicato il gruppo sostenuto dall'Iran. Le "rivendicazioni israeliane di un'azione preventiva effettuata... e di aver sventato l'attacco della resistenza sono affermazioni vuote", ha aggiunto.

NETANYAHU, DETERMINATI A FARE DI TUTTO PER DIFENDERE PAESE

(ANSA) - "Siamo determinati a fare di tutto per difendere il nostro Paese, per riportare gli abitanti del nord in sicurezza nelle loro case e per continuare a sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male": lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando al Gabinetto di sicurezza.

NYT, 'PRESENZA USA IN MEDIO ORIENTE PER CONTRASTARE IRAN'

(ANSA) - Una fonte statunitense di alto livello ha dichiarato al New York Times (Nyt) che la presenza statunitense in Medio Oriente è principalmente finalizzata a contrastare un attacco dall'Iran. Mentre L'Idf si sta occupando di contrastare un attacco di Hezbollah dal sud del Libano. Le due portaerei americane, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, sono nel Golfo di Oman.

netanyahu biden

razzi di hezbollah neutralizzati dall iron dome JAWAD HASSAN TAWIL attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 2 unita speciali radwan di hezbollah unita speciali radwan di hezbollah unita speciali radwan di hezbollah attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 3 attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 4 raid israeliani in libano