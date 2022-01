ALLA FINE SE LA PRENDONO NEL CULO I MALATI – ZITROMAX, UNO TRA I FARMACI USATI PER CURARE IL COVID, È INTROVABILE: L’ANTIBIOTICO, COMMERCIALIZZATO DA PFIZER, VIENE PRESCRITTO IN COMBINAZIONE CON LA TACHIPIRINA ANCHE PER CURARE BRONCHIOLITE, SPECIE NEI BAMBINI, E SUI SOCIAL FIOCCANO GLI APPELLI DI GENITORI DISPERATI – DIETRO LA “SCOMPARSA” C’È UN SOSPETTO: POTREBBE ESSERE STATO TOLTO DAL MERCATO ITALIANO PER ESSER RIVENDUTO A UN PREZZO PIÙ ALTO ALL’ESTERO…

Uno tra i farmaci più importanti usati per curare a casa i sintomi alle vie respiratorie è andato esaurito in tutta Roma. Inutile ordinarlo per dottori e farmacisti della Capitale: Zitromax continua a non essere disponibile da diversi giorni e le difficoltà della cura domestica del Covid e di altri malanni di stagione si moltiplicano esponenzialmente. Con la forte impennata dei contagi, ogni scatola di farmaco è terminata e non esistono al momento versioni generiche o formule di preparati equivalenti.

Si tratta, come noto, di un antibiotico a base di azitromicina, commercializzato dalla nota azienda farmaceutica Pfizer, che combatte le infezioni che attaccano le vie respiratorie. Viene nella gran parte dei casi prescritto dai dottori in combinazione con la più famosa Tachipirina. E in questa quarta ondata di Coronavirus si rivela fondamentale per combattere la malattia a casa, da parte di decine di migliaia di positivi con sintomi Covid costretti in quarantena su tutto il territorio nazionale.

Tra le preoccupazioni maggiori a proposito della carenza del farmaco in città c’è quella legata all’assunzione dello sciroppo per uso pediatrico. Il farmaco non viene dunque prescritto solo in caso di Covid, ma anche per il trattamento della bronchiolite, specie nei bambini. E visti i malanni stagionali, le riserve di Zitromax sugli scaffali delle farmacie di ogni quartiere della Capitale sono andati esauriti.

I canali social sono ricchi di appelli di genitori disperati che chiedono consigli sui modi in cui è possibile reperire il farmaco. Stando alle parole del titolare della farmacia di piazza Vittorio, il dottor Giuseppe Longo, raccolte da Repubblica Roma, il timore maggiore è che il medicinale sia stato «tolto dal mercato italiano per venderlo all’estero a prezzo più alto».

«Da cinque giorni l’azitromicina è scomparsa – ha raccontato al quotidiano -. Sto sentendo tutti i grossisti possibili, i più grandi d’Italia, ma la risposta è sempre la stessa: non c’è. E nessuno sa dare una risposta se e quando tornerà ad essere disponibile».

