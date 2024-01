ALLA FINE È SEMPRE COLPA DI DONALD TRUMP - “THE HILL” SCARICA SUL PUZZONE LA RESPONSABILITÀ DEL NUMERO CRESCENTE DI MINACCE AI POLITICI AMERICANI: IN REALTÀ NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO REGISTRATI ATTACCHI MORTALI AI POLITICI IN TUTTO IL MONDO, MA GLI STATI UNITI SI SONO SALVATI DA QUESTA ONDATA DI VIOLENZA, SALVO I TENTATIVI ISOLATI DI AGGRESSIONE A NANCY PELOSI E BRETT KAVANAUGH - A SOFFIARE VERAMENTE SUL FUOCO DELLA VIOLENZA SONO I COMPLOTTARI SENZA BANDIERA CHE...

Jacob Ware per “The Hill”

Non era passato nemmeno un giorno del 2024 che già era stato emesso un promemoria su un rischio per la sicurezza nazionale: il numero crescente di omicidi politici nel mondo.

In Corea del Sud, Lee Jae-myung, leader del Partito democratico coreano, è stato pugnalato al collo il 2 gennaio da un uomo che sarebbe stato motivato dalle accuse di corruzione che gravavano su Lee (sopravvissuto all’attacco). Ma questo è soltanto l’ultimo di una lunga serie.

Nell'agosto 2023, il candidato presidenziale ecuadoriano Fernando Villavicencio è stato assassinato a Quito da sicari colombiani. Nel settembre dell'anno precedente, un uomo con tatuaggi nazisti tentò di assassinare la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner , ma la sua pistola si inceppò. A giugno, l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe fu ucciso da un uomo armato motivato dai legami del politico con la Chiesa dell'Unificazione.

Gli Stati Uniti, al momento, sono usciti indenni da questa escalation, ma non sono mancati i tentativi. Solo nel 2022, sono stati presi di mira la presidente della Camera Nancy Pelosi e il giudice conservatore della Corte Suprema Brett Kavanaugh. In entrambi i casi, gli aspiranti assassini sono riusciti a raggiungere l'abitazione del loro obiettivo. Da notare che gli assassini non erano spinti da nessuna ideologia politica.

Sfortunatamente, è difficile individuare le cause di questo aumento di tentativi di omicidio contro politici di varie nazioni. Negli Stati Uniti, a dire il vero, le norme di civiltà sono state messe in discussione, in gran parte sotto la spinta di un ex presidente che sembra divertirsi nel minacciare i suoi avversari politici. Nel settembre 2022, dopo che il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha collaborato con i democratici per approvare una legislazione bipartisan, Donald Trump ha pubblicato su Truth che il suo ex alleato al Congresso “ha un desiderio di morte”.

Ma ci sono anche altre spiegazioni come la crescente prevalenza di teorie del complotto che prendono di mira i politici. Nel mio nuovo libro, "God, Guns, and Sedition", esploriamo l'aumento delle minacce di omicidio che sono circolate sia durante la pandemia sia durante le elezioni presidenziali del 2020. Abbiamo scoperto che entrambe le fasi hanno galvanizzato le teorie del complotto che hanno posto i democratici (e persino i repubblicani centristi) nel mirino. In effetti, la forca eretta fuori dal Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, insieme alla promessa della folla di “Impiccare Mike Pence”, è stata la prova di questa tendenza in aumento.

Una spiegazione ancora più preoccupante potrebbe essere semplicemente una questione di emulazione. Le recenti tecniche di attacco, come gli speronamenti dei furgoni ispirati dall’Isis che si sono verificate in città come Nizza e New York e gli uomini di estrema destra che hanno aperto il fuoco nei luoghi di culto, hanno dimostrato che i terroristi imparano gli uni dagli altri . In altre parole, i pionieri che hanno causato la morte di Shinzo Abe e Fernando Villavicencio potrebbero aver ispirato altri a seguire le loro orme.

Con questa oscura possibilità in mente, i politici devono essere pronti a spendere maggiori risorse per la loro protezione. Secondo il Washington Post, “i candidati in corsa per le cariche della Camera e del Senato hanno aumentato le spese elettorali per la sicurezza di oltre il 500% tra le elezioni del 2020 e le elezioni di medio termine del 2022”.

La misura antiterrorismo più efficace è continuare a rafforzare le istituzioni democratiche, comprese elezioni libere e stampa libera, che isolano l’estremismo ai margini della società.

