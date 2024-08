IL FINE SETTIMANA DI FERRAGOSTO? SUL GIRARROSTO! - CI ASPETTANO GIORNI E NOTTI ROVENTI: IN CITTA' LA TEMPERATURA MINIMA NON SCENDERÀ SOTTO I 27-28°C, SFIORANDO IL LIMITE TERMICO DI UNA "NOTTE SUPER TROPICALE" (QUANDO LA MINIMA È SUPERIORE O UGUALE A 30°C) - DI GIORNO SARA' ANCORA PEGGIO, I TERMOMETRI SEGNERANNO QUASI 40 GRADI IN QUASI TUTTA ITALIA...

Estratto da www.lastampa.it

METEO AFA E CALDO

Weekend di fuoco e notte di San Lorenzo tropicale. È ciò che emerge dall’ultimo rapporto di meteo.it riguardo il secondo fine settimana di agosto. Nella ‘Notte di San Lorenzo’ le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura, rendendo (come da definizione scientifica) la Notte di San Lorenzo una ‘Notte Tropicale di San Lorenzo’. In alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una ‘notte super tropicale’ (quando la minima è superiore o uguale a 30°C).

mare caldo 6

Tutto questo calore notturno sarà la conseguenza di pomeriggi roventi con 36-39°C, ma anche dalla temperatura del mare decisamente sopra la media: le acque calde incidono maggiormente lungo le coste, ma in parte anche sulle zone interne, durante la notte. [...]

Sono valori circa 3 gradi più caldi della media del mare dello scorso secolo! Tutto questo causato dal Riscaldamento Globale e dall’Effetto Serra provocato dall’uomo. Anche nelle prossime ore, tutto il calore del mare e tutto il calore dell’anticiclone africano Caronte causeranno valori record di temperatura, rendendo questo weekend il più caldo del 2024. […]

mare caldo 5

Unica via d’uscita un bagno in mare (seppur caldo, sarà sempre più fresco della temperatura dell’aria di giorno) o una passeggiata in montagna: per trovare il vero refrigerio dovremo salire però oltre i 2000 metri o godere dell'ombra di un bel bosco oltre i 1500 metri.

Saranno, dunque, veramente pochi i luoghi in Italia dove si potranno avere condizioni accettabili dal punto di vista meteo durante questo weekend: la speranza è che da metà mese il meteo cambi direzione; al momento sembra che, al Nord, già dalla prossima settimana si possa registrare un lieve calo delle temperature. […]

CALDO ANZIANI BELTEMPO E CALDO A MILANO