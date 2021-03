4 mar 2021 17:00

LA FINE DEL SORCIO - LA WALT DISNEY CHIUDERÀ 60 DEI SUOI NEGOZI IN TUTTO IL NORD AMERICA: CI SONO 300 "DISNEY STORE" IN TUTTO IL MONDO E CON L’OPERAZIONE PREVISTA NE SARA' FATTO FUORI IL 20% - I CONSUMATORI SONO STATI INVITATI A EVITARE LO SHOPPING IN PERSONA E A RIVOLGERSI INVECE ALLE VENDITE ONLINE – LA MAZZATA DOPO I LICENZIAMENTI NEI PARCHI DIVERTIMENTO…