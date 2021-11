ALLA FINE LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA - ROBERT DURST, IL MILIARDARIO NEWYORCHESE CONDANNATO ALL'ERGASTOLO DUE SETTIMANE FA PER L'OMICIDIO DI UNA AMICA, DOVRÀ RISPONDERE DELLA MISTERIOSA SCOMPARSA DI SUA MOGLIE: IL TYCOON 78ENNE È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER AVER UCCISO KATHIE, ALL’EPOCA 29ENNE CHE STAVA PER LAUREARSI IN MEDICINA – IL CADAVERE NON È MAI STATO RITROVATO, LUI HA SEMPRE NEGATO DI AVERLA AMMAZZATA, MA…

Da “Ansa”

robert durst

Robert Durst, l'eccentrico miliardario newyorchese già condannato all'ergastolo due settimane fa per l'omicidio di una amica, dovrà rispondere davanti a un tribunale di New York della misteriosa scomparsa di sua moglie. Lo ha deciso un gran giurì della contea di Westchester rinviando a giudizio il 78enne ex rampollo di una celebre dinastia di costruttori per aver ucciso la giovane moglie Kathie, che all'epoca aveva 29 anni e stava per coronare il suo sogno di laurearsi in medicina.

robert durst e la ex moglie 1

"Per quasi 40 anni si sono fatte illazioni su questo caso, molte delle quali alimentate dalle dichiarazioni dello stesso Durst", ha detto la procuratrice Miriam Rocah". "Il rinvio a giudizio è un passo cruciale nel cammino verso la giustizia". Durst è già stato al centro di due processi per omicidio e condannato per la morte dell'amica Susan Berman uccisa con un colpo di pistola nella sua casa di Beverly Hills.

robert durst kathie durst

Il miliardario killer ha a lungo insistito di non aver ucciso la moglie, il cui cadavere non è mai stato rinvenuto, ma in una intervista scoop per il documentario "The Jinx" ha ammesso di esser diventato violento la notte della scomparsa di Kathie durante "una lite a base di botte e spintoni" nella villa di South Salem a circa 70 chilometri a nord est di Manhattan.

robert durst 1

A conclusione del processo per l'assassinio della Berman, la giuria ha determinato che Durst ha sparato all'amica per il timore che andasse a spiattellare quanto sapeva sulla scomparsa di Kathie Durst.

