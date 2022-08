È FINITA LA PACCHIA PER I “FIGLI DI” – NEGLI USA È CACCIA SUI SOCIAL AI COSIDDETTI “NEPOBABY”, ATTORI E STAR ACCUSATE DI AVER OTTENUTO RUOLI GRAZIE AL COGNOME IMPORTANTE – UNA LUNGA LISTA DI RAMPOLLI DEI DIVI DI HOLLYWOOD CHE ORMAI SONO DIVENTATI LO ZIMBELLO DELLA RETE, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO MEME SU TIKTOK: NEL CALDERONE È FINITA MAYA HAWKE, STAR DI “STRANGER THINGS”, MA SOPRATTUTTO FIGLIA DI ETHAN HAWKE E UMA THURMAN. E CHE DIRE DI JACK QUAID, VOLTO DI “THE BOYS” CHE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

Sono il nuovo zimbello della rete, stigmatizzati e presi in giro soprattutto attraverso meme su TikTok per le loro carriere presumibilmente facili: accusati di aver ottenuto quei ruoli solo grazie a importanti cognomi. Rampolli dei divi di Hollywood (e non solo) bollati col marchio del medesimo hashtag: #NepoBaby. Una lista, in effetti ben lunga: e che comprende, per dire, la popolarissima Maya Hawke, 24 anni, star della serie Stranger Things : figlia degli attori Ethan Hawke e Uma Thurman.

E poi Jack Quaid, 30 anni, debutto in The Hunger Games e oggi protagonista della saga The Boys : mamma è Meg Ryan, papà Dennis Quaid. Ancora, Maude Apatow di Euphoria , nata dal legame del regista Judd e dell'attrice Leslie Mann. Senza dimenticare gli Hudson, Kate e Oliver: figli di Goldie Hawn e del musicista Bill Hudson, figliastri di Kurt Russell che dal 1983 è il compagno della madre e fratelli dell'attore Wyatt Russell nato da quest' ultima unione: manco a dirlo, NepoBabies pure lui.

E pazienza se il nepotismo di Hollywood è vecchio quanto gli Studios: iniziato - scrive il Washington Post che al fenomeno ha dedicato la sua copertina del weekend - addirittura dal 1870.

Nell'era dei social e del politicamente corretto, avere genitori famosi è però il nuovo scandalo. E solo su TikTok i video che espongono al pubblico ludibrio i #NepoBaby, hanno già avuto oltre 30 milioni di visualizzazioni. (…)

In realtà dal commercio alla politica, passarsi il mestiere di padre in figlio può non sembrare etico: ma è davvero abitudine antica. E infatti la comunità di TikTok li divide pure fra buoni e cattivi: valutando i blasonati eredi hollywoodiani in base a quanto sono onesti rispetto alle loro origini. Ma pure su quanto fanno attività di beneficenza (considerato, evidentemente un modo di espiare la propria buona fortuna). E pure rispetto al tipo di profilo pubblico che mantengono, preferendo chi è più umile e vola più basso.

