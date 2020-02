FINO A QUANDO LE BATTAGLIE FEMMINISTE SONO IN MANO A QUESTE SVALVOLATE, I MASCHI SONO AL SICURO – ROSE MCGOWAN, PALADINA DEL METOO, HA CRITICATO NATALIE PORTMAN, CHE SI E' PRESENTATA AGLI OSCAR CON I NOMI DI ATTRICI E REGISTE DISCRIMINATE CUCITI SUL MANTELLO - QUAL E' IL REATO DELLA PORTMAN? AVER LAVORATO NELLA SUA CARRIERA SOLO CON... - VIDEO E FOTO HOT

Simonetta Sciandivasci per "la Verità"

È sempre parecchio interessante quando le paladine delle donne litigano tra loro, vicendevolmente contestandosi i modi in cui fanno le paladine, e per chi, e per cosa, e come mai. È un bel cortocircuito, no? È un caso di letteratura dell' assurdo, insomma un campione di realtà di questo nostro pazzo mondo.

L' ultimo episodio, i cui strascichi chissà se continueranno e per quanto, ha per protagoniste Natalie Portman e Rose McGowan, colei che aveva condiviso il #metoo con Asia Argento, tranne poi voltarle le spalle non appena un attoruncolo (Jimmy Bennet) in cerca di fama aveva deciso di rivelare al mondo che lei lo aveva sedotto e molestato quando lui era appena diciassettenne o giù di lì.

Adesso, invece, McGowan non s' è fatta andar giù il vestito con cui Natalie Portman s' è presentata alla cerimonia degli Oscar, domenica scorsa; un vestito di protesta sul quale s' è fatta cucire i nomi di registe e attrici, per segnalare che l' Academy le discrimina. Tra questi nomi c' era anche quello di Greta Gerwig, la regista di Piccole donne, sei nomination e un Oscar vinto (un classico caso di discriminazione che c' è ma non si vede e, anzi, di discriminazione travestita, per non dire proprio un contentino).

Ora, McGowan anziché trovar da ridire su una modalità così puerile di brigare contro un sistema contro il quale peraltro è di gran moda brigare, ha accusato Portman di aver lavorato, nella sua carriera, solamente con una regista donna (due, in verità, ma la seconda era lei Portman medesima e quindi non vale) e sostanzialmente di predicar bene e razzolar male.

L' inferno dev' essere qualcosa di molto simile al calcolo per quote; ti contano quanti giorni hai passato, della tua vita, con le femmine e coi maschi, quante cose hai fatto con le femmine e coi maschi, quante cose hai detto alle femmine e ai maschi, e alla fine tirano le somme e se per disgrazia viene fuori che hai bevuto spritz per il 70 per cento delle volte in compagnia di un uomo e se hai lavorato per il 70 per cento delle volte con uomini e hai letto libri per il 70 per cento di uomini, vieni legata al masso di Sisifo e condannata a rotolare per sempre.

Fatevi furbe, fatevi un Excel, e prima di uscire con chicchessia controllate che la parità di quote rosa e azzurre sia rispettata. Guadagnatevi il paradiso, avanti, forza.

