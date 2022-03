30 mar 2022 19:01

FISCO DOWN! - IL SITO E L’APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SONO IRRAGGIUNGIBILI: MOLTI UTENTI STANNO AVENDO PROBLEMI AD ENTRARE NELLA PIATTAFORMA. UN ATTACCO HACKER? PER ORA SEMBRA PIUTTOSTO UN MALFUNZIONAMENTO DOVUTO AL GUASTO DI UN DISPOSITIVO ELETTRICO DI SOGEI, LA SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DEI PROCESSI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LA STESSA DEL GREEN PASS, PER CAPIRCI. NON È CHE ANDRÀ IN TILT ANCHE IL SISTEMA CHE GESTISCE LE CERTIFICAZIONI VERDI?