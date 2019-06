21 giu 2019 08:21

FISCO PER FIASCO - SCOPERTI 13.285 EVASORI TOTALI, COMPLETAMENTE SCONOSCIUTI AL FISCO CHE NON HANNO MAI PAGATO UN EURO DI TASSE E CHE HANNO EVASO COMPLESSIVAMENTE 3,4 MILIARDI DI IVA - IN POCO MENO DI UN ANNO E MEZZO LA GUARDIA DI FINANZA HA INDIVIDUATO 15.976 REATI FISCALI, SOPRATTUTTO EMISSIONE DI FATTURE FALSE, DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE E OCCULTAMENTO DI SCRITTURE CONTABILI…