FISCO INFERNO PER TRUMP – LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA CAMERA STATUNITENSE HA PUBBLICATO SEI ANNI DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL'EX PRESIDENTE, RELATIVE AL PERIODO 2015-2020 – DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA LEGALE, VENGONO SVELATI DOCUMENTI CHE IL MAGNATE HA SEMPRE CERCATO DI MANTENERE SEGRETI – L'IRA DEL MAGNATE: “I DEMOCRATICI RADICALI DI SINISTRA USANO COME ARMA QUALSIASI COSA”

1 – USA, LA CAMERA PUBBLICA LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DI DONALD TRUMP DAL 2015 AL 2020

Da www.ilsole24ore.com

Una commissione della Camera ha pubblicato il 30 dicembre sei anni di dichiarazioni dei redditi di Donald Trump, svelando documenti finanziari che l’ex presidente Usa ha sempre cercato di mantenere segreti. La scorsa settimana la commissione parlamentare sul fisco, controllata dai Democratici, ha votato a favore della pubblicazione delle dichiarazioni dal 2015 al 2020, con alcune limature sulle informazioni sensibili, come i numeri di previdenza sociale e le informazioni di contatto.

La richiesta di divulgazione è avvenuta mentre la commissione indagava sulla «incapacità» dell’Internal Revenue Service di eseguire verifiche fiscali tempestive.

Il peso politico della pubblicazione

I documenti potrebbero far emergere nuovi dettagli sulle finanze di Trump, avvolte da una certa opacità fin dagli anni della sua scalata nell’immobiliare a Manhattan. Il peso politico della vicenda è accresciuto dal ritorno in scena del tycoon per la corsa alla Casa Bianca, in concorrenza all’astro nascente dei Repubblicani Ron De Santis.

Trump si è sempre rifiutato di rendere pubbliche le su dichiarazioni dei redditi, salvo sottolineare la sua ricchezza nei rendiconti finanziari forniti a banche e testate di settore per ottenere mutui o contestualizzare la sua posizione nei ranking dei miliardari. Non è la prima volta che le sue finanze finiscono sotto la lente pubblica.

Nel 2018, un’inchiesta del New York Times ha svelato che Trump ha ricevuto l’equivalente di almeno 413 milioni di euro dalla holding del padre. Una quota rilevante delle somma arrivava da quelle che il NYT ha classificato come «evasioni fiscali» negli anni ’90.

2 – IRA DI TRUMP SULLE TASSE, NON AVREBBERO DOVUTO PUBBLICARLE

(ANSA) - "I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare" la diffusione delle tasse perché questo potrebbe "portare a cose orribili per molte persone. I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa".

Lo afferma Donald Trump commentando la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Documenti che, sostiene l'ex presidente, mostrano come "ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro".

