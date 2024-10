7 ott 2024 08:54

IL FISCO NON SI FA PIÙ PRENDERE PER IL CULO – UNA “CREATOR” DI ONLYFANS È STATA DENUNCIATA PER EVASIONE FISCALE: DICHIARAVA SOLO POCHE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO DI REDDITO, MA ANDAVA IN TV E IN RADIO A VANTARSI PER I COMPENSI MILIONARI – LA DONNA, DI ORIGINI ROMENE, AVREBBE EVASO ALMENO UN MILIONE E MEZZO TRA 2021 E 2022. POI HA DECISO DI SPOSTARE LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN SVIZZERA…