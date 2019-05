29 mag 2019 15:41

CON IL FISCO NON SI GIOCA - LO YOUTUBER, ST3PNY, 23ENNE TOSCANO STAR DEI VIDEOGAMES, È ACCUSATO DI AVER EVASO IMPOSTE PER OLTRE UN MILIONE DI EURO: TRA IL 2013 E IL 2018, HA OMESSO DI DICHIARARE RICAVI PER OLTRE 600 MILA EURO E DI VERSARE IVA PER OLTRE 400 MILA EURO – IL RAGAZZO È UNA VERA CELEBRITÀ SUL WEB: È SEGUITO DA OLTRE 3 MILIONI E MEZZO DI PERSONE E HA UN MILIONE DI VISUALIZZAZIONI AL GIORNO… (VIDEO)