I FIUMI DI PORPORA – SCENA DA FILM HORROR IN COREA DEL SUD DOVE UN CORSO D’ACQUA SI È TINTO DEL COLORE DEL SANGUE DI MIGLIAIA DI MAIALI UCCISI NEL TENTATIVO DI FERMARE UN’EPIDEMIA DI PESTE SUINA: IN POCHE ORE SONO STATI ABBATTUTI 47MILA ESEMPLARI – LE PIOGGE HANNO “LAVATO” LE CARCASSE AMMASSATE FACENDO CONFLUIRE IL SANGUE NEL VICINO FIUME IMIJIN…

Da "www.ilmessaggero.it"

fiume di sangue in corea del sud 3

Le acque del fiume sono diventate rosse. Non per un fenomeno naturale, non c'è niente di suggestivo nello spettacolo del corso d'acqua color porpora: quel rosso è il sangue di migliaia di maiali, abbattuti nel tentativo di fermare un'epidemia di peste suina. È successo in Corea del Sud, dove nello scorso fine settimana è stata compiuta l'eliminazione di massa dagli allevamenti: in poche ore sono stati uccisi 47 mila maiali.

maiali uccisi 2

Le carcasse avrebbero dovuto essere chiuse in contenitori di plastica prima di essere smaltite, ma questi contenitori non erano stati preparati per tempo per cui migliaia di animali morti sono stati accatastati in siti provvisori. Ma le pioggie violente cadute in questi giorni sulla regione hanno “lavato” i corpi dei maiali, trasportandone il sangue fino a farlo confluire nel vicino fiume Imjin.

fiume di sangue in corea del sud 5

Le autorità assicurano che l'incidente, per quanto spiacevole, non comporta rischi: la peste suina (lo stesso ceppo di virus che di recente si è diffuso anche in Italia, in particolare in Sardegna) non si trasmetterebbe attraverso il sangue, anche perché le carcasse erano state disinfettate subito dopo l'abbattimento. In ogni caso la malattia può al massimo contagiare altri animali ma non gli esseri umani.

maiali uccisi 1 fiume di sangue in corea del sud 1 maiali maiali uccisi 3 fiume di sangue in corea del sud 4