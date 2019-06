A FIUTO, C’È UNA NEONATA – UN JACK RUSSEL TERRIER HA SALVATO IN EXTREMIS UNA BIMBA APPENA PARTORITA E ABBANDONATA TRA I CESPUGLI DI UN PARCO DI SAN PIETROBURGO: IL CANE HA COSTRETTO IL PROPRIETARIO AD ADDENTRARSI NELLA BOSCAGLIA IN UNA ZONA ISOLATA FINO A QUANDO NON È ARRIVATO ALLA PICCOLA CHE ERA AVVOLTA IN UNA MAGLIETTA ED ERA IN STATO DI IPOTERMIA – “POCHI MINUTI E SAREBBE MORTA…” (VIDEO)

Noemi Penna per "www.lastampa.it"

jack russel salva neonata 1

Era troppo debole anche solo per piangere. E se non fosse stata subito soccorsa, per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Ma per fortuna stava passando lì Macho, un curioso Jack Russell terrier. A questo cane eroe si deve il salvataggio di una neonata abbandonata fra i cespugli di un parco di San Pietroburgo.

La piccola era stata avvolta in una maglietta e lasciata nella boscaglia subito dopo il parto. Un fagotto di 2 chili e duecento grammi che ormai aveva smesso di muoversi e lamentarsi: la neonata era in ipotermia e, secondo i soccorritori, è stata trovata in extremis, a «pochi minuti dalla morte».

jack russel salva neonata 3

Tutto merito di Macho che ha trascinato il suo proprietario proprio in quei cespugli, dopo aver fiutato qualcosa di strano. Il pensionato era riluttante, ha provato a dissuaderlo. Ma lui continuava a puntare il cespuglio in un'area isolata del parco e, vedendolo più agitato del solito, ha deciso di seguirlo, rimanendo sconvolto dal ritrovamento.

jack russel salva neonata 2

Quando ha visto la neonata si è come pietrificato, «sentivo solo il mio cuore battere forte». La bambina «agitava le sue piccole gambe e le braccia in aria, senza emettere un suono». Aveva pianto per ore ma nessuno l'aveva sentita. E ormai era stanca, senza forze. Quindi l'uomo non ha fatto altro che raccoglierla con delicatezza e portarla subito da una pattuglia della Guardia nazionale russa che aveva incrociato poco prima nel parco.

jack russel salva neonata 6

«È molto improbabile che venisse trovata viva se non fosse stato per Macho», ha detto un portavoce della Guardia nazionale russa. «Questo cane intelligente ha tirato il suo proprietario contro la sua volontà in una zona deserta del parco», prima che fosse troppo tardi, evitando così la tragedia.

La piccola è stata ricoverata e, dopo cinque giorni, lo staff medico ha affermato che è «una combattente» e che sicuramente sopravviverà, nonostante sia stata abbandonata all'aperto subito dopo la nascita.

jack russel salva neonata 4

La madre al momento non è stata rintracciata. E la bambina, una volta dimessa dall'ospedale, verrà affidata ai servizi sociali: probabilmente non incontrerà mai più Macho. Ma per il suo salvatore si sta pensando ad un riconoscimento pubblico per omaggiare la sua incredibile buona azione.