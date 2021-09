CRIPTO-SDENG! IL BITCOIN INIZIA IL SUO CORSO LEGALE A EL SALVADOR E IL SUO VALORE CROLLA - NON È SERVITO A NULLA OFFRIRE AI CITTADINI L’EQUIVALENTE DI 30 DOLLARI PRE CARICATI PER INCENTIVARE L’ACQUISTO DI DENARO DIGITALE: IN MOLTI SONO SCESI IN PIAZZA, ANCHE PERCHÉ IL PAESE HA PROBLEMI FINANZIARI SERI (E NON SARÀ LA CRIPTO-MONETA A RISOLVERLI)