media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

salute

BOLLETTINIAMOCI! – CONTINUA IL RALLENTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS: OGGI 5.522 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 291.468 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIÙ DI 39,2 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA (GIMBE): “PER LA PRIMA VOLTA DA FINE GIUGNO DIMINUISCONO I NUOVI CASI SETTIMANALI, SIA COME NUMERI ASSOLUTI CHE COME MEDIA MOBILE DEI CASI GIORNALIERI…”