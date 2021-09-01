FLASH! - L'AUTOPSIA HA RILEVATO CHE ANNA CATALDI È MORTA PER PROBLEMI CARDIACI E NON PER LE CONSEGUENZE DEL VACCINO ANTI COVID, A CUI LEI, ANZI, AVEVA DECISO DI SOTTOPORSI SUBITO…-
CRIPTO-SDENG! IL BITCOIN INIZIA IL SUO CORSO LEGALE A EL SALVADOR E IL SUO VALORE CROLLA - NON È SERVITO A NULLA OFFRIRE AI CITTADINI L’EQUIVALENTE DI 30 DOLLARI PRE CARICATI PER INCENTIVARE L’ACQUISTO DI DENARO DIGITALE: IN MOLTI SONO SCESI IN PIAZZA, ANCHE PERCHÉ IL PAESE HA PROBLEMI FINANZIARI SERI (E NON SARÀ LA CRIPTO-MONETA A RISOLVERLI)
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – CONTINUA IL RALLENTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS: OGGI 5.522 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 291.468 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIÙ DI 39,2 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA (GIMBE): “PER LA PRIMA VOLTA DA FINE GIUGNO DIMINUISCONO I NUOVI CASI SETTIMANALI, SIA COME NUMERI ASSOLUTI CHE COME MEDIA MOBILE DEI CASI GIORNALIERI…”