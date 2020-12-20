FLASH - L'ITALIA SOSPENDE I VOLI PER LA GRAN BRETAGNA A CAUSA DELLA NUOVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS...-
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TE LA DÒ IO LA PRIVACY! UNA SOCIETÀ CHIAMATA CAPELLA SPACE HA LANCIATO UN SATELLITE IN GRADO DI ACQUISIRE IMMAGINI RADAR DI QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI GIORNO O DI NOTTE. LA RISOLUZIONE È COSÌ NITIDA CHE PUOI VEDERE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE STANZE - È INQUIETANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY? SICURO. I CLIENTI POTREBBERO ESSERE GOVERNI CHE MONITORANO UN AEROPORTO DI UNO STATO OSTILE IN CUI GLI AEREI SONO NASCOSTI SOTTO UNA TETTOIA. POTREBBERO ESSERE ANCHE ESSERE SCIENZIATI CHE SCRUTANO ATTRAVERSO LE SPESSE NUVOLE DELLA FORESTA PLUVIALE AMAZZONICA PER MONITORARE LA DEFORESTAZIONE. È QUI CHE ENTRA IN GIOCO QUELLA VISIONE CHE PENETRA NEL MURO... - VIDEO
MORTO UN PAPU, SE NE FA UN ALTRO - È FINITA TRA GOMEZ E L’ATALANTA: GASPERINI NON LO CONVOCA E DICE GIÀ I NOMI DEL POSSIBILE NUOVO CAPITANO (TOLOI, FREULER O DE ROON) - LA SOCIETÀ STA COL TECNICO, IRRITATA DALLO SFOGO DEL GIOCATORE SUI SOCIAL, DALL'INNO DELLA JUVE CANTICCHIATO, MA ANCHE DALLA MANCATA ESULTANZA AL GOL CONTRO I BIANCONERI, CHE NON È PIACIUTA NEMMENO ALLA SQUADRA - A GENNAIO CESSIONE INEVITABILE: MILAN, INTER, NAPOLI, ROMA O PSG…
CAFONALINO AL BACIO – COMPIE 50 ANNI “BOCCA”, IL DIVANO CULT A FORMA DI LABBRA DI GUFRAM, E ALLA GALLERIA "RESTELLIARTCO" SI FESTEGGIA CON UNA PERFORMANCE SEXY DI ELENA RIVOLTINI – ISPIRATO ALLE LABBRA DI MAE WEST NEL RITRATTO DI DALÌ, IL DIVANO È UNO DEGLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ FAMOSI E SENSUALI...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…