TE LA DÒ IO LA PRIVACY! UNA SOCIETÀ CHIAMATA CAPELLA SPACE HA LANCIATO UN SATELLITE IN GRADO DI ACQUISIRE IMMAGINI RADAR DI QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI GIORNO O DI NOTTE. LA RISOLUZIONE È COSÌ NITIDA CHE PUOI VEDERE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE STANZE - È INQUIETANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY? SICURO. I CLIENTI POTREBBERO ESSERE GOVERNI CHE MONITORANO UN AEROPORTO DI UNO STATO OSTILE IN CUI GLI AEREI SONO NASCOSTI SOTTO UNA TETTOIA. POTREBBERO ESSERE ANCHE ESSERE SCIENZIATI CHE SCRUTANO ATTRAVERSO LE SPESSE NUVOLE DELLA FORESTA PLUVIALE AMAZZONICA PER MONITORARE LA DEFORESTAZIONE. È QUI CHE ENTRA IN GIOCO QUELLA VISIONE CHE PENETRA NEL MURO... - VIDEO