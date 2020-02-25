FLASH! CASO SOSPETTO DI CORONAVIRUS A ROMA: ALL'AURELIA HOSPITAL CHIUSO PER PRECAUZIONE IL PRONTO SOCCORSO, GLI ALTRI REPARTI RESTANO ACCESSIBILI-
FLASH! CASO SOSPETTO DI CORONAVIRUS A ROMA: ALL'AURELIA HOSPITAL CHIUSO PER PRECAUZIONE IL PRONTO SOCCORSO, GLI ALTRI REPARTI RESTANO ACCESSIBILI-
FACCHINETTI RACCONTA DI AVER PRESO A SCHIAFFI DUE GIOVANI CHE AVEVANO AGGREDITO UN CINESE MA SUI SOCIAL LO PERCULANO: "POI GLI HAI DETTO. ARZATE, A CORNUTO, ARZATE…; “SECONDO ME STAVI VEDENDO ARANCIA MECCANICA E HAI PERSO CONTATTO CON LA REALTÀ”; OTTIMA SCENEGGIATURA, FINALE UN PO’ SCONTATO - C’E’ CHI LO RIBATTEZZA ‘QUENTIN INVENTINO’ – PSICOSI CORONAVIRUS A NAPOLI: ECCO COSA E’ SUCCESSO
BERGAMO NON TROVA L'INTESA - I SOCI BERGAMASCHI DI UBI (1,6% DEL CAPITALE) VALUTANO ''NEGATIVAMENTE'' L'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO LANCIATA DA CARLO MESSINA. IN REALTÀ TUTTI ASPETTAVANO IL PARERE DEL ''SINDACATO AZIONISTI'' CHE HA UN BEL PIÙ SAPORITO 8,4% E NEL QUALE C'È LA FAMIGLIA BAZOLI, MA IL LORO INCONTRO È SALTATO A CAUSA DEL VIRUS - MA LA MOSSA DI BOSATELLI, CHE PRIMA DICE DI NON VENDERE E POI CEDE 1,1 MILIONI DI AZIONI, DIMOSTRA CHE QUELLE DEI SOCI PATTISTI SONO POSIZIONI DI PARTENZA IN ATTESA DI VEDERE LE CARTE. LA BOZZA DI OFFERTA ARRIVERÀ IL 6 MARZO
VENI, VIDI, VIRUS – CI SONO DUE CASI IN TOSCANA, UN IMPRENDITORE TORNATO DA SINGAPORE E UN INFORMATICO CHE HA LAVORATO A CODOGNO - ANCHE A RIMINI C’È UNA PERSONA INFETTA, RICOVERATA DOPO UN VIAGGIO ALL’ESTERO - POSITIVI ANCHE DUE DEI QUATTRO SPECIALIZZANDI DEL DERMATOLOGO DEL POLICLINICO DI MILANO. VENTI LE PROVINCE INTERESSATE DALL’EPIDEMIA. I CASI TOTALI SONO 283
“GIOCHI OLIMPICI IN QUARANTENA? INTANTO SPERIAMO CHE SI FACCIANO, LA SITUAZIONE E’ PREOCCUPANTE” – PESCANTE, EX PRESIDENTE CONI E MEMBRO ONORARIO DEL CIO, LANCIA L’ALLARME – ECCO LE UNICHE VOLTE IN CUI SI SONO FERMATE LE OLIMPIADI (MAI NELL’ANTICHITA’) – OLIMPIA GRAFFITI: “NEL ‘68 CON EDDY OTTOZ E ORIANA FALLACI A CITTA’ DEL MESSICO CI TROVAMMO COINVOLTI NEGLI SCONTRI DI PIAZZA DELLE 3 CULTURE. LA FALLACI RIMASE FERITA, DICIAMO COSI’…” – E NEL ’72 A MONACO…
MINE VAGANTI A TEATRO: SOLD OUT ALL’AMBRA JOVINELLI DI ROMA PER L’ADATTAMENTO DELLA COMMEDIA CORALE DI FERZAN OZPETEK CHE FIRMA LA SUA PRIMA REGIA TEATRALE -SE IL CAST DEL FILM È ECCELLENTE, NON PUÒ DIRSI DA MENO QUELLO CHE SI VEDE SUL PALCOSCENICO: DA PANNOFINO A PAOLA MINACCIONI – IL REGISTA: “HO SACRIFICATO SCENE E NE HO INVENTATE ALTRE, ANCHE PER…”
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
NON SOSTITUITE L'AMUCHINA CON LA CANDEGGINA, VI PREGO - IL CHIMICO DARIO BRESSANINI CONTRO LE FAKE-RICETTE CHE GIRANO SU WHATSAPP: ''LA CANDEGGINA VA BENE PER PULIRE LE SUPERFICI, NON LE VOSTRE MANI. SE NON POTETE LAVARVI LE MANI, USATE PRODOTTI A BASE DI ALCOL ETILICO O ISOPROPILICO. ECCO COME FARE UN GEL DISINFETTANTE IN CASA. LASCIATE PERDERE BICARBONATO, ACETO, OLI ESSENZIALI, LIMONE E TUTTO IL RESTO DELLA PACCOTTIGLIA SOLITA DEL FAI-DA-TE