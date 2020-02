NON SOSTITUITE L'AMUCHINA CON LA CANDEGGINA, VI PREGO - IL CHIMICO DARIO BRESSANINI CONTRO LE FAKE-RICETTE CHE GIRANO SU WHATSAPP: ''LA CANDEGGINA VA BENE PER PULIRE LE SUPERFICI, NON LE VOSTRE MANI. SE NON POTETE LAVARVI LE MANI, USATE PRODOTTI A BASE DI ALCOL ETILICO O ISOPROPILICO. ECCO COME FARE UN GEL DISINFETTANTE IN CASA. LASCIATE PERDERE BICARBONATO, ACETO, OLI ESSENZIALI, LIMONE E TUTTO IL RESTO DELLA PACCOTTIGLIA SOLITA DEL FAI-DA-TE