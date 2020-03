PANICO IN BORSA: MILANO -10,8% – ONDATA DI VENDITE TRA CORONAVIRUS E CROLLO DEL PETROLIO - A PIAZZA AFFARI I BIG DEL LISTINO CI HANNO MESSO QUASI MEZZ'ORA PER ENTRARE NEGLI SCAMBI E GRAN PARTE SONO STATI SOSPESI PER ECCESSO DI RIBASSO – TUTTA EUROPA IN PROFONDO ROSSO, PARIGI -6,46%