STEFANO COLETTA 2 stefano coletta foto di bacco stefano coletta
FLASH! IL DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI STEFANO COLETTA SCODELLA SUI SOCIAL UNA STORIA IN CUI SI MOSTRA CON LO SGUARDO AMMICCANTE E PENETRANTE. IN SOTTOFONDO IL BRANO “COME L’ACQUA DI MANGO” (TI AVEVO NELLE MIE MANI/TI HO PERSO NON SO PERCHÉ; EPPURE HO PIANTO DI NOTTE STUPIDAMENTE PER TE”) - A CHI É DEDICATA QUESTA SENSUALE CANZONE?-
LA RICONOSCETE DAL CULETTO TIGRATO? E’ UNA BOMBA SEXY AFICIONADA DELLA COSTA SMERALDA – QUESTA ESTATE SI GODE IL NUOVO AMORE DOPO LA SEPARAZIONE – “ORA STO BENE ANCHE SE È UN DOLORE CHE RIMANE SEMPRE. HO SOFFERTO MOLTO, È STATO UN DURO COLPO PERCHÉ NON ME L’ASPETTAVO E PERCHÉ NON È STATA UNA MIA SCELTA”
“CALENDA MI SEMBRA UN BIPOLARE CON DISTURBO DI PERSONALITÀ. È ‘BULLO DA SOLO’” - DAGO FA LA MESSA IN PIEGA AI POLITICI: “LETTA HA TANTI DIFETTI: NON HA CAPITO CHE BISOGNA PARLARE PER SLOGAN - RENZI HA IL CARATTERE DI UN PROVINCIALE FRUSTRATO, CHE VORREBBE FARSI ACCETTARE, NON CI RIESCE E FA LO SPACCONE - CONTE? NON SI È RESO CONTO CHE GRILLO GLI STA RESETTANDO IL M5S E ASPETTA CHE PASSI IL SUO CADAVERE - SALVINI E BERLUSCONI? NESSUNO DETESTA GIORGIA MELONI COME LORO. QUESTI NON HANNO CAPITO CHE L’ITALIA È UN PAESE A SOVRANITÀ LIMITATA. TUTTO SI DECIDE A BRUXELLES O A WASHINGTON. SE LAGARDE SMETTE DI COMPRARE BOT ITALIANI, FINIAMO CON IL SEDERE PER TERRA - LE ELEZIONI ITALIANE SARANNO OSSERVATE DALL’INTELLIGENCE DI TUTTO IL MONDO"
TEMPI DURI PER SOFTBANK – IL COLOSSO GIAPPONESE NAVIGA DI NUOVO IN ACQUE BURRASCOSE: NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2022 HA BRUCIATO 23 MILIARDI DI EURO E IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI È CROLLATO – LA SOCIETÀ INCOLPA L’INFLAZIONE, MA IL PROBLEMA È PIÙ AMPIO: A ESSERE COLPITO MAGGIORMENTE È IL “VISION FUND”, IL FONDO CHE INVESTE IN TECNOLOGIA E STARTUP. LA CINA HA VARATO UNA STRETTA SU BIG TECH E LE VALUTAZIONI, GONFIATE PER ANNI, INIZIANO A MOSTRARE QUALCHE CREPA. INSOMMA, LA BOLLA STA PER SCOPPIARE…
ADESSO POTRA' POMPARE I MUSCOLI IN PRIGIONE – È STATO ARRESTATO L'ENERGUMENO CHE AVEVA PICCHIATO BRUTALMENTE UNA RAGAZZA IN PALESTRA A PESCARA: SI CHIAMA EDMOND XHAFA, È ALBANESE, HA 50 ANNI E NON VOLEVA CHE LA GIOVANE PARLASSE CON ALTRI UOMINI, ANCHE SE TRA LORO NON C’ERA UNA RELAZIONE – IL REATO CONTESTATO ALL’UOMO È AGGRAVATO IN BASE ALL’ARTICOLO 612 BIS, IL COSIDDETTO “CODICE ROSSO”
"IL MONDIALE IN QATAR? PREFERISCO STARE A CASA" - L'EX CAPITANO DELLA NAZIONALE TEDESCA, PHILIPP LAHM, SPIEGA LE RAGIONI DEL BOICOTTAGGIO: "I DIRITTI UMANI DEVONO AVERE UN RUOLO MAGGIORE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI. I DIRITTI UMANI, LE DIMENSIONI DEL PAESE... TUTTO QUESTO, A QUANTO PARE, NON È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE. E I GIOCATORI NON POSSONO FARE FINTA DI NON SAPERLO…"
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL RITORNO DELLA POLIO – A NEW YORK POTREBBERO ESSERCI MIGLIAIA CASI DI POLIOMIELITE NON DIAGNOSTICATI – L’ALLARME È STATO LANCIATO COMMISSARIA SANITARIA PER LA CONTEA DOPO CHE UN UOMO NON VACCINATO È RIMASTO PARALIZZATO: “LA MAGGIOR PARTE DEI CASI È ASINTOMATICA O LIEVEMENTE SINTOMATICA” – GLI SCIENZIATI STANNO ESAMINANDO EVENTUALI COLLEGAMENTI CON LE TRACCE DI POLIO TROVATE NELLE ACQUE REFLUE DI LONDRA E GERUSALEMME…