FLASH - DOPO MESI DI "IN & OUT", A GIUGNO E' FINITO IL MATRIMONIO DI GINEVRA ELKANN CON GIOVANNI GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA...-
FLASH - DOPO MESI DI "IN & OUT", A GIUGNO E' FINITO IL MATRIMONIO DI GINEVRA ELKANN CON GIOVANNI GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA...-
INDOVINA INDOVINELLO – CHI È IL PARLAMENTARE "TUTTO CASA E CHIESA" CHE HA UNA FOCOSA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UNA ESPONENTE DELL'OPPOSIZIONE? - "TAG43”: “DICONO CHE LA FAMIGLIA È UNITA. UNITISSIMA. E ORA CHE SONO PASSATE LE ELEZIONI, TUTTO DEVE SCORRERE LISCIO. PERÒ C’È CHI DICE CHE UN’AVVENTURA ROVINERÀ IL PANORAMA IDILLIACO..."
BEN, BENISSIMO – L’EX PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE AMERICANA, BEN BERNANKE RICEVE IL PREMIO NOBEL PER L’ECONOMIA, INSIEME A DOUGLAS W. DIAMOND E PHILIP H. DYBVIG, PER “LE RICERCHE SULLE BANCHE E LE CRISI FINANZIARIE – IL PREMIO SARÀ CONSEGNATO IL 10 DICEMBRE…
SETTIMANA BIANCA? LA VEDO NERA! - IL CARO BOLLETTE COLPISCE ANCHE GLI IMPIANTI SCIISTICI, CON MOLTI CHE RISCHIANO DI NON RIAPRIRE - IL RISCHIO DI CHIUSURE NON TOCCANO I "GIGANTI", MA MOLTI DOVRANNO RITOCCARE I PREZZI DEGLI SKIPASS PER PAGARE LE SPESE ENERGETICHE, CON AUMENTI CHE PORTERANNO IL COSTO ANCHE A 70 EURO - A PESARE È ANCHE LA "NEVE PROGRAMMATA", CHE DOVRÀ FARE I CONTI ANCHE CON LA CRISI IDRICA, TUTT'ALTRO CHE RISOLTA…
TOH, CHI SI RIVEDE! INGHILTERRA E MACEDONIA DEL NORD (CHE CI HA SBATTUTO FUORI DAL MONDIALE) SULLA STRADA DELL’ITALIA PER EURO 2024. NEL GRUPPO ANCHE UCRAINA E MALTA (CHE HA SOSPESO IL CT ITALIANO MANGIA COINVOLTO IN UNO SCANDALO SESSUALE) – MANCINI: “NON CI SONO PARTITE SEMPLICI, MA IL GIRONE È ABBORDABILE” – PASSANO LE PRIME DUE E STAVOLTA NON VOGLIAMO NEPPURE SENTIR PARLARE DI PLAYOFF…
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ANCHE VOI VI ALZATE DA TAVOLA APPESANTITI? COLPA DEL… FINE PASTO! - CHI L'AVREBBE MAI DETTO: BERE L'AMARO DOPO PRANZO E CENA NON SOLO NON AIUTA A DIGERIRE, MA POTREBBE ADDIRITTURA RALLENTARLA! - TRA GLI ALTRI CIBI DANNOSI PER LA DIGESTIONE CI SONO I GELATI (A CAUSA DEGLI ZUCCHERI) E PERSINO LA FRUTTA (MA SOLO SE SI SOFFRE DI COLON IRRITABILE) - ANCHE IL PIATTO DI FORMAGGIO A FINE PASTO NON AIUTA...