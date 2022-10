ANCHE VOI VI ALZATE DA TAVOLA APPESANTITI? COLPA DEL… FINE PASTO! - CHI L'AVREBBE MAI DETTO: BERE L'AMARO DOPO PRANZO E CENA NON SOLO NON AIUTA A DIGERIRE, MA POTREBBE ADDIRITTURA RALLENTARLA! - TRA GLI ALTRI CIBI DANNOSI PER LA DIGESTIONE CI SONO I GELATI (A CAUSA DEGLI ZUCCHERI) E PERSINO LA FRUTTA (MA SOLO SE SI SOFFRE DI COLON IRRITABILE) - ANCHE IL PIATTO DI FORMAGGIO A FINE PASTO NON AIUTA...