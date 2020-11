DI MARE IN PEGGIO – "STRISCIA" CONSEGNA IL TAPIRO AL DIRETTORE DI RAI3 PER IL CASO CORONA-BERLINGUER QUANDO LO SCRITTORE-ALPINISTA DEFINÌ “GALLINA” LA CONDUTTRICE – DI MARE: “LA QUESTIONE È SERIA E RIGUARDA I DIRITTI DELLE DONNE, CHE SONO STATI VILIPESI E CALPESTATI. NON È UNA QUESTIONE PRIVATA TRA BERLINGUER E CORONA, MA RIGUARDA I PRINCIPI ETICI A CUI L’AZIENDA FA RIFERIMENTO”. MA LA BERLINGUER, NONOSTANTE GLI INSULTI, AVREBBE VOLUTO TENERE CORONA IN TRASMISSIONE...