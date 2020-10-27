FLASH - IERI MATTINA AL "GEMELLI" DI ROMA, E' NATA VITTORIA RUBEN, FIGLIA DI ALESSANDRO RUBEN E MARA CARFAGNA - UNA BIMBA PIENA DI CAPELLI, NATA CON PARTO CESAREO, CHE L'EX MINISTRO STA GIÀ ALLATTANDO...-
FLASH - IERI MATTINA AL "GEMELLI" DI ROMA, E' NATA VITTORIA RUBEN, FIGLIA DI ALESSANDRO RUBEN E MARA CARFAGNA - UNA BIMBA PIENA DI CAPELLI, NATA CON PARTO CESAREO, CHE L'EX MINISTRO STA GIÀ ALLATTANDO...-
IL LABIRINTO DI PA(DOA)N - MUSTIER AL MOMENTO NON VUOLE LA FUSIONE CON MPS, PREFERIREBBE INVESTIRE NEL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE. SE SPENDESSE 4 MILIARDI (È CIRCA QUANTO PAGATO DA INTESA PER UBI), AUMENTEREBBE DI COLPO DEL 33% L'UTILE PER AZIONE. MA IL GOVERNO DEVE DISFARSI DI SIENA E PER QUESTO SCOPO HA SPEDITO L'EX MINISTRO (ELETTO A SIENA)
CAFONALINO - L'UNICA MOSTRA POSSIBILE: ALL'ARIA APERTA. HA INAUGURATO A ROMA ''INSIEME'', CURATA DA GIANNI POLITI E COORDINATA DA MATTEO D'ALOJA. UNA COLLETTIVA DI 19 ARTISTI ROMANI LE CUI OPERE SONO STATE APPESE SULLE MURA AURELIANE A SAN LORENZO. ''PER GLI ARTISTI È UN MODO PER DIALOGARE. È LA FORMULA PER SUPERARE LA PROFONDA CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO. QUESTA MOSTRA CI RICORDERÀ COME ABBIAMO REAGITO''
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
DALL'IMMUNITÀ DI GREGGE ALLE PECORE MORTE - ILARIA CAPUA: ''IL VACCINO SARÀ LENTO, BISOGNA FAR CIRCOLARE IL VIRUS MA LENTAMENTE, SENNO' INVECE DELL'IMMUNITÀ AVREMO LE PECORE MORTE - ENTRO DICEMBRE IL VACCINO. MA LE DOSI SARANNO INSUFFICIENTI PER TUTTI - TRUMP VA IN GIRO ADESSO PERCHÉ È PROTETTO DA UNA CURA POTENTISSIMA, CON IN PIÙ L'ANTIVIRALE, IL CORTISONE, E UNA TERAPIA DI SOSTEGNO'' (MANCA L'OVETTO SBATTUTO)