TE LO MITTAL IN QUEL POSTO - GLI INDIANI PERDONO UN MILIARDO L'ANNO PER L'ILVA: L'ENNESIMA PROVA CHE L'EXIT STRATEGY DA TARANTO ERA PRONTA DA TEMPO E POCO HA A CHE VEDERE CON LO SCUDO PENALE - DEUTSCHE BANK: ''LA DECISIONE DI LASCIARE L'IMPIANTO È POSITIVA PER IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ, ENTRO FINE ANNO SARANNO RILASCIATE INGENTI RISORSE FINANZIARIE'', OVVERO TUTTI I SOLDI CHE NON SARANNO PIÙ SPESI IN ITALIA