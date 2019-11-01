FLASH! LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA A ROMA - SI TRATTA DI UN SISMA TRA IL 4.4 E IL 4.9 DELLA SCALA RICHTER CON EPICENTRO VICINO L'AQUILA (FONTE: INGV)-
FLASH! LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA A ROMA - SI TRATTA DI UN SISMA TRA IL 4.4 E IL 4.9 DELLA SCALA RICHTER CON EPICENTRO VICINO L'AQUILA (FONTE: INGV)-
“CHICCHE” DI GOSSIP - ELISABETTA GREGORACI MARCATA STRETTO DA MATTEO BALDO, EX DI LINDSAY LOHAN - BOBO VIERI HA UNA PENDENZA A FORMENTERA: NON HA SALDATO UNA PARCELLA DA 13 MILA EURO DI SPESE LEGALI - UN NOTO CANTANTE NASCONDE UN PASSATO FOCOSO CON UNO STILISTA FAMOSISSIMO. AI TEMPI, FACEVANO COPPIA FISSA. OGGI SI SONO ALLONTANATI E IL CANTANTE È FELICEMENTE SPOSATO…
ILVA FUNESTA - FRANCO BECHIS DEMOLISCE CONTE SULLA FUGA DI ARCELORMITTAL: “ SARÀ IL TITANIC DEL SUO GOVERNO. L’ERRORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È QUELLO DI AVER DECISO IN UNA PRIMA FASE PER I LAVORATORI E POI CON UNA GIRAVOLTA ESSERE ANDATI A GRATTARE LA PANCIA AGLI AMBIENTALISTI” - MOLINARI: “È UNA SFIDA DA FAR TREMARE I POLSI. IL GOVERNO DEVE SVILUPPARE UN PIANO PER…”
TE LO MITTAL IN QUEL POSTO - GLI INDIANI PERDONO UN MILIARDO L'ANNO PER L'ILVA: L'ENNESIMA PROVA CHE L'EXIT STRATEGY DA TARANTO ERA PRONTA DA TEMPO E POCO HA A CHE VEDERE CON LO SCUDO PENALE - DEUTSCHE BANK: ''LA DECISIONE DI LASCIARE L'IMPIANTO È POSITIVA PER IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ, ENTRO FINE ANNO SARANNO RILASCIATE INGENTI RISORSE FINANZIARIE'', OVVERO TUTTI I SOLDI CHE NON SARANNO PIÙ SPESI IN ITALIA
1980. QUANDO LA PORTA DI RICKY ALBERTOSI DIVENTÒ UN GABBIO A REGINA COELI: “MALEDETTO QUEL LAZIO-MILAN. MI MISERO IN MEZZO PER UNA TELEFONATA RICEVUTA DA QUELLI DELLA LAZIO DI CUI MI FECI PORTAVOCE, INGENUAMENTE, COL MIO PRESIDENTE. L'IPOTETICO ACCORDO PREVEDEVA - IN CAMBIO DI 80 MILIONI, POI SCESI A 20 - LA VITTORIA DEL MILAN ALL'OLIMPICO. TUTTI SAPEVANO. MA IO ERO IL PERFETTO CAPRO ESPIATORIO”
CAFONAL DEL MURO – EZIO MAURO PRESENTA IL DOCUMENTARIO SU BERLINO '89 PRODOTTO DA SIMONA ERCOLANI (RAI3, DOMANI SERA) E PER L’OCCASIONE ACHILLE OCCHETTO FA IL DANDY E SI PRESENTA CON UNA SCIARPINA ADDOBBATA DI FENICOTTERI – AL MAXXI SI SCAPICOLLANO I VERTICI DELLA RAI, LUCIA ANNUNZIATA E IL PORTAVOCE DI MATTARELLA GIOVANNI GRASSO - C’ERANO PURE “PIERFURBY” CASINI, GIANNI LETTA E…
DOLCETTO O STRAGETTA? - DOPO LA FESTA FINITA NEL SANGUE AD HALLOWEEN, AIRBNB PROIBISCE LE FESTE NELLE CASE CHE VENGONO MESSE IN AFFITTO SULLA SUA PIATTAFORMA - A SAN FRANCISCO, DOVE SONO MORTE 5 PERSONE E MOLTE ALTRE RIMASTE FERITE, LA CASA POTEVA ACCOGLIERE 13 OSPITI, ALLA SERATA SE NE SONO PRESENTATE PIÙ DI 100 ANCHE GRAZIE AL TAM-TAM SUI SOCIAL