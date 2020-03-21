FLASH! - LUTTO PER PIERO CHIAMBRETTI: E' DECEDUTA L'AMATISSIMA MADRE, FELICITA, STRONCATA DAL CORONAVIRUS ALL'OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO, DOVE E' ANCORA RICOVERATO PIERO-
FLASH! - LUTTO PER PIERO CHIAMBRETTI: E' DECEDUTA L'AMATISSIMA MADRE, FELICITA, STRONCATA DAL CORONAVIRUS ALL'OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO, DOVE E' ANCORA RICOVERATO PIERO-
DELBECCHI: “CI SONO LE TRASMISSIONI CHE CONTINUANO AD ANDARE IN ONDA COME LE STELLE ESTINTE CONTINUANO A BRILLARE IN CIELO. IL PIÙ IPOCRITA È IL GAME SHOW ‘’PECHINO EXPRESS’’, CHE È TORNATO A SVOLGERSI IN ESTREMO ORIENTE. IL SOLITO GRUPPO DI VIP DI ULTIMA SCELTA, TIPI CHE HANNO VINTO ALLA LOTTERIA TRAVESTITI DA FINTI POVERI, GIOCANO ALLA CACCIA AL TESORO NEI PAESI DOVE LA POVERTÀ C'È DAVVERO”
IL CORONAVIRUS ARRIVA A PALAZZO CHIGI: AGENTE DELLA SCORTA DI CONTE POSITIVO - IL 50ENNE, RICOVERATO PRESSO IL CENTRO COVID-19 DI TOR VERGATA, SAREBBE IN GRAVI CONDIZIONI. PALAZZO CHIGI: “NESSUN CONTATTO CON IL PREMIER” - CONTE NEI GIORNI SCORSI HA EFFETTUATO UN TAMPONE CHE HA DATO ESITO NEGATIVO.
UN LETTORE: “CHI COME ME È UNA PARTITA IVA E NON LAVORA DA UN MESE AVREBBE DIRITTO A 600 EURO. PECCATO CHE PER ACCEDERE SIA NECESSARIO IL CODICE INPS. PROVATE A CHIEDERE AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA QUANTI HANNO IL CODICE, PRATICAMENTE NESSUNO" – LA REPLICA DI UN ALTRO LIBERO PROFESSIONISTA: "SI PUÒ USARE TRANQUILLAMENTE LO SPID. IO NON LAVORO DA GENNAIO. ALTRO CHE 600 €"
CORONA-KILLER: NUOVO PICCO DEI MORTI DI (O CON, FATE VOI): OGGI SONO 793, DI CUI 546 SOLO IN LOMBARDIA. I GUARITI SONO 943 – I NUOVI CASI SONO 6.557, SE SI CONTANO SOLO GLI ATTUALMENTE POSITIVI +4.821 (42.681) - TOTALE DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA, 52.578 – I NUMERI REGIONE PER REGIONE
MILAN CHOC: POSITIVI AL CORONAVIRUS PAOLO MALDINI E IL FIGLIO DANIEL - CON UN COMUNICATO APPARSO SUL SITO UFFICIALE LA SOCIETÀ ROSSONERA FA SAPERE CHE IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA E SUO FIGLIO, ATTACCANTE DELLA PRIMAVERA AGGREGATO ALLA PRIMA SQUADRA, SONO ASINTOMATICI E IN BUONE CONDIZIONI DOPO AVER GIÀ TRASCORSO OLTRE DUE SETTIMANE NELLA PROPRIA ABITAZIONE…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
LA CURA SIAMO NOI – CONTRO IL CORONAVIRUS NON ESISTONO FARMACI O ALTRE CURE SPECIFICHE: LE MEDICINE CHE VENGONO USATE SONO TUTTE SPERIMENTALI E LA LOTTA VERA LA FA IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO – L’INFIAMMAZIONE È IL SEGNO CHE IL NOSTRO CORPO STA LOTTANDO. È UN PROCESSO UTILE, MA PER RAGIONI POCO CHIARE IN QUESTA MALATTIA SI ATTIVA IN MODO ECCESSIVO – I MALATI A PANCIA IN GIÙ, LA GUARIGIONE E IL TEMPO DI INCUBAZIONE: TUTTE LE RISPOSTE