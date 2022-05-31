saviano berlusconi roberto saviano gomorra roberto saviano saviano articoli di giornale e confronto con gomorra
FLASH! - MA SE LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DOVESSE DETERMINARE DELLE SOMME CHE SAVIANO E LA MONDADORI DOVRANNO RISARCIRE ALLA "LIBRA EDITRICE" PER IL PLAGIO EFFETTUATO IN “GOMORRA” ALLORA, SUCCESSIVAMENTE, BERLUSCONI POTRÀ RIVALERSI SU SAVIANO POICHÉ QUANDO UNO FIRMA UN CONTRATTO DI EDIZIONE ASSICURA ALL’EDITORE “LA PATERNITÀ DEL TESTO” E IL “LIBERO GODIMENTO” (IN GENERE PER VENT’ANNI). SE SI TRATTA DI PLAGIO, SAVIANO NON HA TENUTO FEDE AL CONTRATTO FIRMATO CON LA MONDADORI.-
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CALCUTTA HA PICCHIATO DE LEO PER LA DONNA CHE HA FATTO CAUSA A MORGAN PER STALKING? SECONDO UN TESTIMONE DELLA RISSA DE LEO SI SAREBBE AVVICINATO A CALCUTTA E ALLA SUA FIDANZATA COMINCIANDO A INFASTIDIRLI PARLANDO DI MORGAN. LA FIDANZATA DELL’AUTORE DI “PESTO" È ANGELICA SCHIATTI, LA EX DI MORGAN (CHE HA DENUNCIATO IL CANTANTE PER STALKING). O, ALMENO, COSÌ DICEVA DE LEO, PRENDENDOLI IN GIRO. A QUEL PUNTO, CALCUTTA… - I POST (POI CANCELLATI) DI MORGAN E IL SILENZIO DI CALCUTTA
IL SACCHEGGIO È SALPATO! - LA PRIMA NAVE CARGO È PARTITA DA MARIUPOL ED È DIRETTA VERSO LA RUSSIA: "MAD VLAD" STA PORTANDO VIA DALL'UCRAINA 2,5 MILA TONNELLATE DI ACCIAIO - SALVINI DIMOSTRA DI NON AVER CAPITO UNA MAZZA E TWITTA, TUTTO FELICE: "BENE, LE ARMI PIÙ POTENTI SONO DIALOGO E DIPLOMAZIA, L’IMPEGNO PER LA PACE VALE PIÙ DI QUALSIASI CRITICA" (MA È CONTENTO PERCHÉ I RUSSI DEPREDANO GLI UCRAINI? CHI GLI CONSIGLIA COSA SCRIVERE?) - DRAGHI DA BRUXELLES: "SALVINI A MOSCA? LA NOSTRA POSIZIONE NON CAMBIA" - VIDEO
SI FA PRESTO A DIRE RETE UNICA - ORA CHE IL PIANO È STATO FIRMATO DA TIM, CDP, OPEN FIBER E DAI DUE FONDI COINVOLTI, OSSIA KKR E MACQUARIE, COMINCIA IL BELLO: ANDRANNO DEFINITI, IN SERIE, IL PERIMETRO, LE VALUTAZIONI, LA GOVERNANCE, I DIPENDENTI. ALTRO TEMA CALDO SARÀ IL VALORE DELL'INFRASTRUTTURA: SI GUARDA A UNA MEDIA DI 19-20 MILIARDI, L'ESBORSO DI CDP DIPENDERÀ ANCHE DAL DEBITO CHE SARÀ GIRATO - SI DEVE CHIUDERE ENTRO IL 31 OTTOBRE. I SINDACATI SONO PERÒ SUL PIEDE DI GUERRA: UNO SCIOPERO A TIM È PREVISTO PER IL 21 DI GIUGNO
COM'È MORTA L'EX PRINCIPESSA DEL QATAR? - GIALLO IN SPAGNA, A MARBELLA, DOVE È STATO TROVATO IL CORPO SENZA VITA DELLA 46ENNE KASIA GALLANIO, EX MOGLIE DI ABDELAZIZ BIN KHALIFA AL-THANI, ZIO DELL'EMIRO QATARIOTA - UNA DELLE IPOTESI SULLE CAUSE DEL DECESSO È IL CONSUMO DI QUALCHE SOSTANZA NOCIVA: LA DONNA LOTTAVA PER LA CUSTODIA DELLE TRE BIMBE, MA LE SUE DENUNCE ERANO STATE ARCHIVIATE DA UN TRIBUNALE PARIGINO ALCUNI GIORNI FA...
“QUANDO IL PISA HA SEGNATO IL GOL CHE CI HA PORTATO AI SUPPLEMENTARI HO PENSATO ALLA BATTUTA DI POZZETTO: “NON RIUSCIREMO MAI A VENIRE IN SERIE A!" – LE LACRIME DEL “CONDOR” GALLIANI, AD DEL MONZA: “COME HO ESULTATO? HO PIANTO, ERO FUORI DI TESTA, HO CHIESTO A FININVEST SE NELLA COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE SONO PREVISTE LE VISITE PSICHIATRICHE. ANCHE QUANDO ERO IN TERAPIA INTENSIVA CON IL 50% DI POSSIBILITÀ DI NON FARCELA PENSAVO AL MONZA. QUESTO SONO IO…” – VIDEO
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TETTE DA PATRIOTE - IL CHIRURGO PLASTICO DI MOSCA YEVGENY DOBREYKIN HA LANCIATO SUL MERCATO LE PROTESI IN SILICONE PER IL SENO DECORATE CON LA BANDIERA DELLA RUSSIA O IN CAMOUFLAGE MILITARE. “LE VERE PATRIOTE POTRANNO SCEGLIERE IL MODELLO CHE SARÀ PIÙ VICINO AL LORO CUORE, LETTERALMENTE E IN SENSO FIGURATO” – VIDEO