FLASH! - MA SE LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DOVESSE DETERMINARE DELLE SOMME CHE SAVIANO E LA MONDADORI DOVRANNO RISARCIRE ALLA "LIBRA EDITRICE" PER IL PLAGIO EFFETTUATO IN “GOMORRA” ALLORA, SUCCESSIVAMENTE, BERLUSCONI POTRÀ RIVALERSI SU SAVIANO POICHÉ QUANDO UNO FIRMA UN CONTRATTO DI EDIZIONE ASSICURA ALL’EDITORE “LA PATERNITÀ DEL TESTO” E IL “LIBERO GODIMENTO” (IN GENERE PER VENT’ANNI). SE SI TRATTA DI PLAGIO, SAVIANO NON HA TENUTO FEDE AL CONTRATTO FIRMATO CON LA MONDADORI.

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media e tv

CALCUTTA HA PICCHIATO DE LEO PER LA DONNA CHE HA FATTO CAUSA A MORGAN PER STALKING? SECONDO UN TESTIMONE DELLA RISSA DE LEO SI SAREBBE AVVICINATO A CALCUTTA E ALLA SUA FIDANZATA COMINCIANDO A INFASTIDIRLI PARLANDO DI MORGAN. LA FIDANZATA DELL’AUTORE DI “PESTO" È ANGELICA SCHIATTI, LA EX DI MORGAN (CHE HA DENUNCIATO IL CANTANTE PER STALKING). O, ALMENO, COSÌ DICEVA DE LEO, PRENDENDOLI IN GIRO. A QUEL PUNTO, CALCUTTA… - I POST (POI CANCELLATI) DI MORGAN E IL SILENZIO DI CALCUTTA

politica

IL SACCHEGGIO È SALPATO! - LA PRIMA NAVE CARGO È PARTITA DA MARIUPOL ED È DIRETTA VERSO LA RUSSIA: "MAD VLAD" STA PORTANDO VIA DALL'UCRAINA 2,5 MILA TONNELLATE DI ACCIAIO - SALVINI DIMOSTRA DI NON AVER CAPITO UNA MAZZA E TWITTA, TUTTO FELICE: "BENE, LE ARMI PIÙ POTENTI SONO DIALOGO E DIPLOMAZIA, L’IMPEGNO PER LA PACE VALE PIÙ DI QUALSIASI CRITICA" (MA È CONTENTO PERCHÉ I RUSSI DEPREDANO GLI UCRAINI? CHI GLI CONSIGLIA COSA SCRIVERE?) - DRAGHI DA BRUXELLES: "SALVINI A MOSCA? LA NOSTRA POSIZIONE NON CAMBIA" - VIDEO

business

SI FA PRESTO A DIRE RETE UNICA - ORA CHE IL PIANO È STATO FIRMATO DA TIM, CDP, OPEN FIBER E DAI DUE FONDI COINVOLTI, OSSIA KKR E MACQUARIE, COMINCIA IL BELLO: ANDRANNO DEFINITI, IN SERIE, IL PERIMETRO, LE VALUTAZIONI, LA GOVERNANCE, I DIPENDENTI. ALTRO TEMA CALDO SARÀ IL VALORE DELL'INFRASTRUTTURA: SI GUARDA A UNA MEDIA DI 19-20 MILIARDI, L'ESBORSO DI CDP DIPENDERÀ ANCHE DAL DEBITO CHE SARÀ GIRATO - SI DEVE CHIUDERE ENTRO IL 31 OTTOBRE. I SINDACATI SONO PERÒ SUL PIEDE DI GUERRA: UNO SCIOPERO A TIM È PREVISTO PER IL 21 DI GIUGNO

cronache

sport

“QUANDO IL PISA HA SEGNATO IL GOL CHE CI HA PORTATO AI SUPPLEMENTARI HO PENSATO ALLA BATTUTA DI POZZETTO: “NON RIUSCIREMO MAI A VENIRE IN SERIE A!" – LE LACRIME DEL “CONDOR” GALLIANI, AD DEL MONZA: “COME HO ESULTATO? HO PIANTO, ERO FUORI DI TESTA, HO CHIESTO A FININVEST SE NELLA COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE SONO PREVISTE LE VISITE PSICHIATRICHE. ANCHE QUANDO ERO IN TERAPIA INTENSIVA CON IL 50% DI POSSIBILITÀ DI NON FARCELA PENSAVO AL MONZA. QUESTO SONO IO…” – VIDEO

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