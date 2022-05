31 mag 2022 18:57

FLASH! - MA SE LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DOVESSE DETERMINARE DELLE SOMME CHE SAVIANO E LA MONDADORI DOVRANNO RISARCIRE ALLA "LIBRA EDITRICE" PER IL PLAGIO EFFETTUATO IN “GOMORRA” ALLORA, SUCCESSIVAMENTE, BERLUSCONI POTRÀ RIVALERSI SU SAVIANO POICHÉ QUANDO UNO FIRMA UN CONTRATTO DI EDIZIONE ASSICURA ALL’EDITORE “LA PATERNITÀ DEL TESTO” E IL “LIBERO GODIMENTO” (IN GENERE PER VENT’ANNI). SE SI TRATTA DI PLAGIO, SAVIANO NON HA TENUTO FEDE AL CONTRATTO FIRMATO CON LA MONDADORI.