FLASH - MALEDETTO COVID: SE NE VA A 106 ANNI FERNANDO GIUSTI, PAPA' DI MARCO GIUSTI - DA PARTE DELLA REDAZIONE DI DAGOSPIA UN ABBRACCIO FORTE AL NOSTRO MARCO...-
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"BISOGNERÀ LAVORARE DI PIÙ, COME HANNO GIÀ DECISO IN ITALIA, SPAGNA E GERMANIA”- MACRON E SPINGE PER LO SPOSTAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE DAI 62 ANNI AI 65 - IL PORTAGIOIE DI BRIGITTE SENTE IL FIATO SUL COLLO DI MARINE LE PEN: "NON CREDETE A CHI VI DICE CHE I GIOCHI DELL'ELEZIONE SONO GIA' FATTI: DALLA BREXIT A TANTE ELEZIONI QUELLO CHE APPARIVA IMPOSSIBILE E' AVVENUTO..."
MOODY'S RIMANDA L'ESAME SUI CONTI PUBBLICI DELL'ITALIA, ANCHE ALLA LUCE DELL'INCERTEZZA DOVUTA ALL'INVASIONE RUSSA IN UCRAINA - L'AGENZIA DI RATING STATUNITENSE HA RIMANDATO A UN AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO DI VALUTAZIONE, CHE SARÀ FUNZIONALE A COMPRENDERE L'IMPATTO DEL CONFLITTO SULLE ECONOMIE DELL'EUROZONA. IL GIUDIZIO RESTA PERTANTO QUELLO DI BAA3 CON OUTLOOK STABILE…
CAFONALINO - IL SUPERBAROCCO ECCOLO QUA! INAUGURATA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE DI ROMA LA MOSTRA "ARTE A GENOVA DA RUBENS A MAGNASCO", CON UNA SELEZIONE DI OGGETTI, DAGLI ARGENTI SCOLPITI AGLI OPULENTI TAVOLI DA MURO, CHE SI AGGIUNGE ALLE TELE, ALLE PALE D'ALTARE, ALLE SCULTURE, IN MARMO E IN ARGENTO, AGLI ARAZZI - PRESENTI ALL'APERTURA PECORARO SCANIO, MELANIA RIZZOLI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI, ILARIA BONITO CON LA MADRE DANIELA PORRO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...