17 mar 2020 14:02

FLASH! - FRANCESCO MERLO: “RIPETIAMO: LA FUGA AL SUD È UN ERRORE. MA NON TRATTATE DA CRIMINALI QUESTI STUDENTI, PARTITE IVA, LAVORATORI DIPENDENTI. NON SCAPPANO DA MILANO, MA DALLA RECLUSIONE IN AFFITTO CONDIVISO IN STANZE DI 10 MQ…”