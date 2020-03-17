FLASH! - FRANCESCO MERLO: “RIPETIAMO: LA FUGA AL SUD È UN ERRORE. MA NON TRATTATE DA CRIMINALI QUESTI STUDENTI, PARTITE IVA, LAVORATORI DIPENDENTI. NON SCAPPANO DA MILANO, MA DALLA RECLUSIONE IN AFFITTO CONDIVISO IN STANZE DI 10 MQ…”

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