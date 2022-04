27 apr 2022 11:11

FLASH - MARIO DRAGHI SI È NEGATIVIZZATO DAL COVID ED È ATTESO A PALAZZO CHIGI IN MATTINATA - IL DAGOREPORT: DRAGHI DEVE CAPIRE SE PRENDERE UN VOLO PER WASHINGTON O UNO PER KIEV. TRA LE DUE DESTINAZIONI, C’È IN BALLO UN VERTICE AD ANKARA...