1. DAGOREPORT! SOLO LA CINA PUÒ SALVARE LA FACCIA A PUTIN E AL DUO ZELENSKY-BIDEN
2. MA XI JINPING SI RITROVA IN CASA DI NUOVO IL COVID. IL VACCINO CINESE COME EFFICACIA VALE IL 40-45% DI QUELLO PFIZER ED ORA NE PAGA LE CONSEGUENZE: DOPO L'EMERGENZA IN CORSO A SHANGHAI, IL VIRUS SI È ESTESO A PECHINO. ED È SCATTATO IL PANICO PER LOCKDOWN
3. DOMANI DRAGHI SARÀ UFFICIALMENTE NEGATIVO E DEVE CAPIRE SE PRENDERE UN VOLO PER WASHINGTON O UNO PER KIEV. TRA LE DUE DESTINAZIONI, C’È IN BALLO UN VERTICE AD ANKARA
4. SIA MACRON CHE SCHOLZ SONO INCAZZATI CON IL BOMBARDIERE DI COMPLEMENTO DRAGHI. E INTENDONO MOLLARLO TRA LE BRACCIA DELLO ZIO SAM. IN BARBA AL PENTAGONO, MACRON È INTENZIONATO A RIPRENDERE IL DIALOGO CON PUTIN. NON A CASO, DOPO AVER BATTUTO MARINE LE PEN, “MANU” HA RICEVUTO UN TELEGRAMMA ANCHE DAL CAPO DEL CREMLINO: "TI AUGURO SINCERAMENTE SUCCESSO NELLA TUA ATTIVITÀ DI STATISTA, BUONA SALUTE E BENESSERE"
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-questo-punto-solo-cina-puo-salvare-faccia-307869.htm