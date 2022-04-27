FLASH - MARIO DRAGHI SI È NEGATIVIZZATO DAL COVID ED È ATTESO A PALAZZO CHIGI IN MATTINATA - IL DAGOREPORT: DRAGHI DEVE CAPIRE SE PRENDERE UN VOLO PER WASHINGTON O UNO PER KIEV. TRA LE DUE DESTINAZIONI, C’È IN BALLO UN VERTICE AD ANKARA...

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1. DAGOREPORT! SOLO LA CINA PUÒ SALVARE LA FACCIA A PUTIN E AL DUO ZELENSKY-BIDEN

2. MA XI JINPING SI RITROVA IN CASA DI NUOVO IL COVID. IL VACCINO CINESE COME EFFICACIA VALE IL 40-45% DI QUELLO PFIZER ED ORA NE PAGA LE CONSEGUENZE: DOPO L'EMERGENZA IN CORSO A SHANGHAI, IL VIRUS SI È ESTESO A PECHINO. ED È SCATTATO IL PANICO PER LOCKDOWN

3. DOMANI DRAGHI SARÀ UFFICIALMENTE NEGATIVO E DEVE CAPIRE SE PRENDERE UN VOLO PER WASHINGTON O UNO PER KIEV. TRA LE DUE DESTINAZIONI, C’È IN BALLO UN VERTICE AD ANKARA

4. SIA MACRON CHE SCHOLZ SONO INCAZZATI CON IL BOMBARDIERE DI COMPLEMENTO DRAGHI. E INTENDONO MOLLARLO TRA LE BRACCIA DELLO ZIO SAM. IN BARBA AL PENTAGONO, MACRON È INTENZIONATO A RIPRENDERE IL DIALOGO CON PUTIN. NON A CASO, DOPO AVER BATTUTO MARINE LE PEN, “MANU” HA RICEVUTO UN TELEGRAMMA ANCHE DAL CAPO DEL CREMLINO: "TI AUGURO SINCERAMENTE SUCCESSO NELLA TUA ATTIVITÀ DI STATISTA, BUONA SALUTE E BENESSERE"

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-questo-punto-solo-cina-puo-salvare-faccia-307869.htm

 

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media e tv

“SEI LIBERO DI DIRE QUELLO CHE VUOI, MA CI SONO DUE SOLDATI PRONTI AD AMMAZZARCI. SCHERZIAMO, UMORISMO RUSSO” - IL DIRETTORE DI “DOMANI”, STEFANO FELTRI, È ANDATO OSPITE DI UN TALK SHOW DI “RUSSIA TODAY”: “MAGARI QUALCHE SPETTATORE HA DAVVERO SENTITO PARLARE DI PUTIN COME UN CRIMINALE INTERNAZIONALE” - “AVRÒ FATTO LA MIA PARTE NEL PERMETTERE ALLA PROPAGANDA DELLA RUSSIA DI PRESENTARSI COME PIÙ LIBERALE DI QUANTO LA CONSIDERIAMO, O FORSE ERA UNA COMPLESSA OPERAZIONE PER CONVINCERE ME DI POTER DIRE TUTTO QUELLO CHE VOLEVO IN RUSSIA…”

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LA CINA NON VUOLE CONVIVERE CON IL VIRUS: VUOLE ANNIENTARLO. E PERDE - IL DURISSIMO LOCKDOWN A SHANGHAI, CON LE GABBIE FUORI DAI CONDOMINI PER IMPEDIRE ALLA GENTE DI USCIRE, STA SFUGGENDO DI MANO - NON E’ SOLO UNA FACCENDA SANITARIA, E’ ANCHE POLITICA: SHANGHAI È LA CITTÀ DI RIFERIMENTO DELLA FAZIONE VICINA ALL'EX PRESIDENTE JIANG ZEMIN, CHE SI CONTRAPPONE ALLA CORRENTE DELLO ZHEJIANG, GUIDATA DA XI JINPING - IN AUTUNNO, SI SVOLGERÀ A PECHINO IL XX CONGRESSO NAZIONALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE CHE DOVREBBE CONFERMARE XI PER IL TERZO MANDATO: DICHIARARE INUTILE LA STRATEGIA ZERO COVID PER PASSARE ALLA CONVIVENZA CON IL VIRUS, ARRENDENDOSI ALL'USO DEI VACCINI STRANIERI, COSTITUIREBBE UN SUO PERSONALE FALLIMENTO…

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