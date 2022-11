NO SEX, NO TOTTI! - “ILARY NON PROVAVA PIÙ NIENTE, ERA ABBASTANZA EVIDENTE. NON SO COME SIANO DURATI 20 ANNI” – NEI GIORNI DEL PROCESSO ALEX NUCCETELLI, AMICO DI TOTTI, METTE IL DITO NELLA PIAGA - IL MOTIVO DEL TRADIMENTO? L'ASTINENZA A LETTO: “FRANCESCO MI DICEVA CHE ILARY TORNAVA DA MILANO E DICEVA SEMPRE DI AVERE MAL DI TESTA. SE TU RIENTRI A CASA E TUA MOGLIE HA SEMPRE UN DIAVOLO PER CAPELLO, PER ANNI, CONSIDERO LECITO PENSARE DI RIFARSI UNA VITA DA UN’ALTRA PARTE...”