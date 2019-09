FINCHÉ LA GONDOLA VA – HILLARY CLINTON SE LA GODE A VENEZIA DOVE È ARRIVATA A SORPRESA PER VISITARE L’INSTALLAZIONE ARTISTICA IN SUO ONORE, OSPITATA NEGLI SPAZI DELL’EX TEATRO ITALIA A CANNAREGIO: TRA CENE E PRANZI IN RISTORANTI VIP E LOCATION MENO BATTUTE DALLE CELEBRITY, L’EX FIRST LADY SI È CONCESSA UN GIRO IN GONDOLA DOVE HA INTONATO “VOLARE” E “O SOLE MIO” PRIMA DI…