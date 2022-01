20 gen 2022 20:08

FLASH! – PER COMPRENDERE IL GRIDO DI DOLORE SU FACEBOOK DEL TRIVACCINATO ADRIANO CELENTANO IN DIFESA DEI NO-VAX, OCCORRE SAPERE CHE IL DI LUI FIGLIO GIACOMO È CONTRO I VACCINI - NON È UN’INDISCREZIONE: QUANDO IL 21 DICEMBRE SCORSO IL RAMPOLLO DEL MOLLEGGIATO SI È PRESENTATO IN REGIONE LOMBARDIA PER UN SUO PROGETTO DI LAVORO, LA SICUREZZA LO HA BLOCCATO ALL’INGRESSO E GLI HA IMPEDITO DI SALIRE PERCHÉ SPROVVISTO DI GREENPASS IN QUANTO NON VACCINATO…