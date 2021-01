CAZZOTTI DI FAMIGLIA - IL 16ENNE PUGILE FIGLIO D'ARTE MENA COME PAPÀ, PECCATO PERÒ CHE LO FACCIA FUORI DAL RING: SEGNALATO AL TRIBUNALE DEI MINORI PER AVER MASSACRATO DI BOTTE UN COETANEO, COME SI VEDE DA UN VIDEO CHE GIRA DA GIORNI SU TELEGRAM - IL PADRE, TOBIA GIUSEPPE LORIGA, È UNO DEI CAMPIONI DI BOXE ITALIANI PIÙ FORTI IN ATTIVITÀ E TITOLARE DI UNA PALESTRA MOLTO CONOSCIUTA A CROTONE: "CHIEDO SCUSA, NON L'HO EDUCATO COSÌ"