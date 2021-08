17 ago 2021 15:53

FLASH! – IL LIBRO “THE SEX LIFE OF THE DUCHESS” RIVELA CHE WALLIS SIMPSON, SPOSA DELL’EX RE D’INGHILTERRA EDOARDO VIII, ABBIA DONATO LE SUE CARNALI GRAZIE, TRA GLI ALTRI, AL ROMANZIERE W. SOMERSET MAUGHAM, AL PRIMO MINISTRO EDWARD HEATH, A GALEAZZO CIANO (DI CUI RIMASE INCINTA), A BENITO MUSSOLINI E A TUTTI I MEMBRI DEL GRUPPO POP DEGLI ANNI '60 LORD ROCKINGHAM'S XI, A PARTE IL BATTERISTA CHE NON ERA DISPONIBILE…