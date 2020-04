7 apr 2020 19:38

FLASH! – ‘’SE GLI SCERIFFI DI CASEGGIATO CHE - ARMATI DI CELLULARE - OGGI SI APPOSTANO ALLA FINESTRA PER COGLIERE SUL FATTO CHIUNQUE SI ALLONTANI DAL PROPRIO ISOLATO RESTASSERO IN SERVIZIO ANCHE DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS, MAFIA CAMORRA E 'NDRANGHETA AVREBBERO LE ORE CONTATE” (SEBASTIANO MESSINA PER “LA REPUBBLICA”)