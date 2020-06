DILETTA LEOTTA SVALIGIATA NELLA NOTTE: FURTO DI GIOIELLI DA 150MILA EURO, CASSAFORTE PORTATA VIA - FORSE AD AIUTARE I LADRI È STATA LA STESSA DILETTA: IERI SERA SI È ''TAGGATA'' IN UN NOTO RISTORANTE MILANESE NELLA SUA ''STORY'' INSTAGRAM. È IL CIRCOLO VIZIOSO DI CUI SONO VITTIMA GLI INFLUENCER: GUADAGNI (O SCROCCHI PASTI GRATIS) SOLO SE PROMUOVI I LUOGHI IN CUI VAI, MA COSÌ SEGNALI AI MALINTENZIONATI CHE NON SEI A CASA, E TI RUBANO QUELLO CHE GUADAGNI GRAZIE A QUELLE PROMOZIONI…