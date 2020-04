ARRIVA IL BAZOOKA DE' NOANTRI – CONTE DOPO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "LIQUIDITÀ IMMEDIATA PER LE IMPRESE, 200 MILIARDI PER IL MERCATO INTERNO E 200 PER POTENZIARE L'EXPORT" – I 400 MILIARDI SARANNO EROGATI SOTTO FORMA DI PRESTITO CON GARANZIA STATALE. TASSE SOSPESE AD APRILE A MAGGIO