TV, CARRISI E CANZONI – "OGGI": AL BANO SI CANDIDA ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO - "POSSO FARCELA DA SOLO. MA SE CHIUDO GLI OCCHI VEDO UNA DONNA AL MIO FIANCO: MINA.FAREMMO UN BOTTO PAZZESCO. E ROMINA POWER? LEI NON PUÒ FUNZIONARE. NON HA MAI AMATO IL FESTIVAL. LEI È E RIMANE AMERICANA, SANREMO È ITALIANO AL CENTO PER CENTO"