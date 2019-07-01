FLASH - PANNI STESI AD ASCIUGARE, APPESI A UN FILO LEGATO AI CARTELLI STRADALI - DOVE SIAMO? A ROMA, IN VIA NAPOLI, A DUE PASSI DAL MINISTERO DELL'INTERNO - IL DEGRADO NELLA CAPITALE CAVALCA SELVAGGIO, RAGGIUNGENDO VETTE SEMPRE PIU' ALTE...-
FLASH - PANNI STESI AD ASCIUGARE, APPESI A UN FILO LEGATO AI CARTELLI STRADALI - DOVE SIAMO? A ROMA, IN VIA NAPOLI, A DUE PASSI DAL MINISTERO DELL'INTERNO - IL DEGRADO NELLA CAPITALE CAVALCA SELVAGGIO, RAGGIUNGENDO VETTE SEMPRE PIU' ALTE...-
TV, CARRISI E CANZONI – "OGGI": AL BANO SI CANDIDA ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO - "POSSO FARCELA DA SOLO. MA SE CHIUDO GLI OCCHI VEDO UNA DONNA AL MIO FIANCO: MINA.FAREMMO UN BOTTO PAZZESCO. E ROMINA POWER? LEI NON PUÒ FUNZIONARE. NON HA MAI AMATO IL FESTIVAL. LEI È E RIMANE AMERICANA, SANREMO È ITALIANO AL CENTO PER CENTO"
IL SISTEMA CASALEGGIO – LA DEPUTATA ESPULSA DAL M5S VERONICA GIANNONE: “I PARLAMENTARI SONO MONITORATI COSTANTEMENTE. CI DICONO ENTRATE, STATE SEDUTI, APPLAUDITE. UNA VOLTA ERO A PRANZO CON UN AMICO E LA COMUNICAZIONE MI MANDÒ UN MESSAGGIO PER SAPERE CHI FOSSE” – “DI MAIO È UNO YESMAN SOTTOMESSO A SALVINI. TI ATTACCANO SUL PRIVATO E FANNO APPARIRE ATTACCATA AI SOLDI. DOVEVAMO APRIRE IL PARLAMENTO COME UNA SCATOLETTA DI TONNO. ADESSO…”
DAZI AMARI PER L'ITALIA - NELLA LISTA DI MERCI EUROPEE CHE RISCHIANO LE SANZIONI SULL’EXPORT DI TRUMP CI SONO ANCHE PASTA, FORMAGGI E CAFFÈ – IL NUOVO ELENCO VALE 4 MILIARDI DI DOLLARI E SI AGGIUNGE A QUELLO DI APRILE CHE AVEVANO COLPITO IL PROSECCO - PECORINO ROMANO, PARMIGIANO REGGIANO, GRANA PADANO, PROSCIUTTO CRUDO E PASTA FRESCA: ECCO I PRODOTTI CHE RISCHIANO…
INSTAPOPPIN! LA "SIESTA" DI WANDA NARA CHIAPPE ALL’ARIA A IBIZA: LADY ICARDI VERSO LA CONFERMA A ‘TIKI TAKA’, I VERTICI MEDIASET: "STIAMO TRATTANDO" – IL PORTIERONE DEL REAL COURTOIS BECCATO A FORMENTERA CON LA MODELLA SARA SOLDATI – CAPOLAVORO FIAMINGO: LA SPADISTA TRAFIGGE I SUOI FAN CON LE FOTO BOMBASTICHE DELLE SUE VACANZE – LA CONTURBANTE MARGHERITA PANZIERA, NUOVA STAR DEL NUOTO AZZURRO, SI SCATENA SULLE NOTE DI “MARACAIBO” – VIDEO
CAFONALINO – APRE IL RISTORANTE “ELEMENTS” A ROMA E ARRIVANO SOCIALITE, BELLE FIGLIOLE E VIP VARI E AVARIATI, TUTTI CON LO STESSO SCOPO: BUTTARSI SUL BUFFET – TRA LE PRIME AD ARRIVARE JANE ALEXANDER E L’EX MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI CON IL NUOVO MOROSO LUIGI CESOLINI, ROBERTO CIUFOLI E PINO STRABIOLI, MICHELA ANDREOZZI E UNA IRRICONOSCIBILE FRANCESCA RETTONDINI
FUORI DI SENO - UNA MAMMA 20ENNE INGLESE HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER RIDURRE IL SUO SENO GIGANTE: LA RAGAZZA HA DOVUTO LASCIARE IL LAVORO PERCHÉ NON RIUSCIVA PIÙ A SOPPORTARE IL PESO DEL DAVANZALE CHE SI PORTA DIETRO DA ANNI – “HO PROBLEMI CON LE ARTICOLAZIONI E LA SCHIENA. È MOLTO DOLOROSO. E POI LA GENTE MI GUARDA PENSANDO CHE…”
PENSIAMO POSITIVO, NON SIEROPOSITIVO - PER LA PRIMA VOLTA IL VIRUS DELL'HIV È STATO ELIMINATO DAL DNA DI TOPI, GRAZIE A UNA TERAPIA COMBINATA CHE UTILIZZA FARMACI ANTIRETROVIRALI A LUNGA DURATA D'AZIONE SEGUITI DA UNA TECNOLOGIA DI EDITING GENETICO BASATA SULLE “FORBICI MOLECOLARI” – I RICERCATORI: “POSSIBILI TRIAL CLINICI IN PAZIENTI ENTRO UN ANNO…”