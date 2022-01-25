paola perego citofonare rai 2 paola perego simona ventura paola perego PAOLA PEREGO paola perego 2 paola perego
FLASH! - PAOLA PEREGO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM E, SENZA ACCORGERSENE, ESAGERA UN PO’ CON IL FILTRO “INFANZIA” ATTIRANDO I COMMENTI ACIDI DEI FAN SUI SOCIAL - VA BENE FATICARE AD ACCETTARE L’ETÀ CHE AVANZA, MA FORSE COSÌ È TROPPO…-
paola perego citofonare rai 2 paola perego simona ventura paola perego PAOLA PEREGO paola perego 2 paola perego
L’OPA PIÙ BUIA – SONO PASSATE DIECI SETTIMANE E LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI KKR SU TIM È ANCORA IN STANDBY. NEL CDA DELL’EX MONOPOLISTA IN MOLTI RITENGONO CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERE UNA DECISIONE. È IN ATTO UN PRESSING SUL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI PER ACCORDARE LA RICHIESTA DI AVVIO DELLA DUE DILIGENCE, O IN ALTERNATIVA RESPINGERE LA PROPOSTA – IL PERCORSO DEL PIANO DI LABRIOLA, CHE PREVEDE LO SCORPORO, DI FATTO GIÀ ESCLUDE L’OFFERTA…
CAFONALINO - CAMBIO DELLA GUARDIA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA TRA IL NUOVO SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE E IL PREDECESSORE CARLO FUORTES, IN OCCASIONE DEL DEBUTTO DELL'OPERA "KÁT' A KABANOVÁ" - OLTRE AL SINDACO GUALTIERI, NEL PARTERRE L'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA CECA IN ITALIA HANA HUBÁKOVÁ E L'AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ITALIA CHRISTIAN MASSET, GIANCARLO DE CATALDO, MARISELA FEDERICI, LA PRINCIPESSA MARIA PIA RUSPOLI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FIGLI DI UNA SANITÀ MINORE – AL SUD NON CI SI PUÒ AMMALARE NEMMENO DI ANORESSIA A BULIMIA. I CENTRI CHE OPERANO IN ITALIA PER CURARE I DISTURBI ALIMENTARI NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE SONO IN TUTTO 91, MA 48 SI TROVANO AL NORD, 14 AL CENTRO E 29 AL SUD E NELLE ISOLE – E COME SPESSO ACCADE PER TANTE ALTRE MALATTIE LE FAMIGLIE DEVONO AFFRONTARE SPESE E VIAGGI SOLO PER PERMETTERE AI FIGLI DI ESSERE CURATI…