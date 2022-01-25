FLASH! - PAOLA PEREGO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM E, SENZA ACCORGERSENE, ESAGERA UN PO’ CON  IL FILTRO “INFANZIA” ATTIRANDO I COMMENTI ACIDI DEI FAN SUI SOCIAL - VA BENE FATICARE AD ACCETTARE L’ETÀ CHE AVANZA, MA FORSE COSÌ È TROPPO…

-

Condividi questo articolo


paola perego paola perego citofonare rai 2 paola perego simona ventura citofonare rai 2 paola perego simona ventura paola perego paola perego PAOLA PEREGO PAOLA PEREGO paola perego 2 paola perego 2 paola perego paola perego

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute