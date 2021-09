"HO PRESO IN BRACCIO SAMUELE POI NON SO COM' È CHE È CADUTO DAL BALCONE" - MARIANO CANNIO HA PROVATO A SPIEGARE LA MORTE DEL PICCOLO DI 4 ANNI A NAPOLI E OGGI IL GIP DECIDE SE L'UOMO DOVRA' RESTARE IN CARCERE - CANNIO AVEVA APPENA TERMINATO UNA CURA FARMACOLOGICA E NE AVREBBE DOVUTO INIZIARE A BREVE UN'ALTRA - ERA SEGUITO DAL CENTRO DI IGIENE MENTALE DI NAPOLI E LA POLIZIA STA CERCANDO RISCONTRI DELLE SUE CONDIZIONI NELLE CARTELLE SANITARIE - I PRIMI ACCERTAMENTI DEGLI INVESTIGATORI SUL VIDEO IN CUI SAMUELE DICE "IO TI BUTTO LÀ SOTTO PERCHÉ SEI UNA LOTA" ESCLUDONO COLLEGAMENTI CON LA VICENDA…