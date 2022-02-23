FLASH - SELVAGGIA LUCARELLI SULLA CRISI TOTTI-ILARY: "DI TUTTA QUESTA VICENDA RESTERÀ SOLO L’IMMAGINE DI TOTTI CHE INVOCA IL DIRITTO ALLA PRIVACY CON INDOSSO LA FELPA COL SUO CODICE FISCALE STAMPATO SOPRA…" - VIDEO

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MENO SPOCCHIA, PIU' EMPATIA - DOPO AVER PERSO QUATTRO PUNTI DI CONSENSO PERSONALE IN VENTI GIORNI (LE SMANIE QUIRINALIZIE SI PAGANO), DRAGHI E' COSTRETTO A SCENDERE DAL PIEDISTALLO - MARIOPIO LANCIA "L'OPERAZIONE SIMPATIA": SI FARA' VEDERE DI PIU' E HA GIA' DUE INTERVISTE IN CANTIERE (DI CUI UNA A RAIUNO) - IL SUO STILE PREVEDEVA UN PROTOCOLLO RIGIDISSIMO SULLE USCITE, E NEI RAPPORTI TANTO CON LA STAMPA QUANTO CON L'OPINIONE PUBBLICA - ANCHE MARIO MONTI SI SOTTOPOSE A UN RESTYLING (ANDO' DALLA BIGNARDI CON IL CANE IN MANO) MA POI SI CANDIDO'…

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“BENVENUTI NEL NUOVO CORAGGIOSO MONDO IN CUI GLI EUROPEI PAGHERANNO IL GAS 2.000 EURO PER 1.000 METRI CUBI” - L’EX PRESIDENTE RUSSO DMITRY MEDVEDEV, ORA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DEL PAESE, MINACCIA L’EUROPA - GLI USA INVECE PLAUDONO ALLA GERMANIA CHE HA ANNUNCIATO LO STOP AL NORD STREAM 2. SAI CHE JE FREGA A BIDEN: SAREMO NOI EUROPEI AD AVERE GROSSI GUAI CON LE FORNITURE DI ENERGIA, VISTO CHE CI SIAMO MESSI NELLE MANI DI PUTIN E SIAMO TOTALMENTE DIPENDENTI DA MOSCA…

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FIGLIUOLO PRODIGO DI VACCINI - IL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA ANNUNCIA CHE IL PRIMO MARZO SI COMINCIA CON LA SOMMINISTRAZIONE DELLA QUARTA DOSE AI FRAGILI, MA NON TUTTI GLI ESPERTI SONO D’ACCORDO - WALTER RICCIARDI DÀ PER SCONTATO CHE SARÀ ALLARGATA A TUTTI, MENTRE IL DG DELL’AIFA, NICOLA MAGRINI, È PRUDENTE. INTANTO DALL’AMERICA ARRIVANO STUDI CHE FRENANO: CON OMICRON IL SECONDO BOOSTER DIVENTEREBBE QUASI INUTILE (LA RISPOSTA IMMUNITARIA È ALTA, MA NON CONTRASTA L’INFEZIONE)