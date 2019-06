VADE RETRO BERLINO! LA MERKEL CI RIMANDA I MIGRANTI: “STORDITI E SEDATI SULL’AEREO" - SOTTO ACCUSA I VOLI DA BERLINO – IL TRATTAMENTO CHOC PER NON FARLI RIBELLARE: "CHI SI OPPONE AL TRASFERIMENTO, DOPO UN PO' È SEDUTO IN AEREO ADDORMENTATO" - E IN GERMANIA È POLEMICA ANCHE PER LA PRESSIONE SULLE PARROCCHIE CHE ACCOLGONO I RIFUGIATI – IL PUGNO DI FERRO USATO DALLA MERKEL STRIDE CON LE LEZIONCINE CHE CI RIFILA IN EUROPA…