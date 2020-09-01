FLASH! - STANOTTE PHILIPPE DAVERIO HA LASCIATO QUESTO MONDO. ERA MALATO DI TUMORE MA NON NE AVEVA PARLATO CON NESSUNO. AVEVA 70 ANNI-
FLASH! - STANOTTE PHILIPPE DAVERIO HA LASCIATO QUESTO MONDO. ERA MALATO DI TUMORE MA NON NE AVEVA PARLATO CON NESSUNO. AVEVA 70 ANNI-
"VAFFA" ROSSI - “IO LA MASCHERINA LA METTO ANCHE SULLE MANI. A TUTTI GLI SQUILIBRATI, TERRAPIATTISTI, NEGAZIONISTI IMPEGNATI A INSULTARMI SUI SOCIAL DICO DI NUOVO DI ANDARE ALLEGRAMENTE A FARSI FOTTERE” - VASCO SCATENATO SU INSTAGRAM. ALL’ATTACCO DI UN HATER (“LA MASCHERINA FA VENIRE IL TUMORE”), REPLICA DURO E INCAZZATO: “QUINDI TUTTI I MEDICI E GLI INFERMIERI CHE LA USANO DA SEMPRE MORIRANNO DI TUMORE? I POTERI FORTI SONO NELLA TUA TESTA E TU SEI UN TONTO E BASTA” – E ZINGARETTI APPLAUDE…
TRUMP CAMMINA TRA LE MACERIE DI KENOSHA E RINGALLUZZISCE LA SUA ''SILENT MAJORITY'': SE VOTATE BIDEN, VI METTETE IN MANO AI FACINOROSI DI ''BLACK LIVES MATTER''. IO INVECE SONO DALLA PARTE DI ''LEGGE E ORDINE''. E LA GESTIONE DEL VIRUS PASSA IN SECONDO PIANO - PURE IL CANDIDATO DEM SI RECHERÀ NELLA CITTADINA DEL WISCONSIN DOVE PER L'ENNESIMA VOLTA LA POLIZIA CHE SPARA A UN NERO HA SCATENATO LA RABBIA DELLE MINORANZE
LA BANDA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - COSTAMAGNA È UNO E TRINO: EX PRESIDENTE DI CDP, È AZIONISTA DI TISCALI E PURE ADVISOR DI MACQUARIE CHE STA VALUTANDO OPEN FIBER. E POI BASSANINI, PRESIDENTE DI OPEN FIBER DAL 2015, DOPO 7 ANNI DI PRESIDENZA ALLA CDP (DOVE HA FATTO GUERRA ALLA TELECOM) È STATO NOMINATO CONSIGLIERE SPECIALE DI GUALTIERI - KKR HA SCELTO COME SENIOR ADVISOR L’EX MANAGER DI AMAZON DIEGO PIACENTINI, GIÀ COMMISSARIO PER L’AGENDA DIGITALE DEI GOVERNI RENZI E GENTILONI - E POI FULVIO CONTI…
STUPRO CAPITALE – UN TASSISTA ROMANO DI 46 ANNI È FINITO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER AVER ABUSATO SESSUALMENTE UNA TURISTA AMERICANA E UNA ITALIANA: NEL PRIMO CASO LA RAGAZZA E' RIUSCITA A OPPORSI DOPO ESSERE STATA PALPEGGIATA, NEL SECONDO LA VITTIMA, COMPLETAMENTE UBRIACA, È STATA STUPRATA – E ALLA STAZIONE TIBURTINA UN 24ENNE NIGERIANO HA PROVATO A VIOLENTARE UNA CAPOTRENO CHE L’AVEVA INVITATO A METTERSI LA MASCHERINA…
"SUAREZ E' UN FIGLIO DI PUTTANA COME ME", LA NOTIZIA E' CHE CHIELLINI E L'ATTACCANTE URUGUAGIO DIVENTANO COMPAGNI DI SQUADRA DOPO IL MORSO AL MONDIALE – IL "PISTOLERO", SCARICATO DAL BARCELLONA, A UN PASSO DALLA JUVENTUS, PER LUI PRONTI 10 MILIONI A STAGIONE – ANCHE DZEKO ALLA JUVE? IN QUEL CASO MILIK APPRODEREBBE ALLA ROMA
CAFONALINO DEI DUE MONDI – IL PREMIO CARLA FENDI CONSEGNATO A SPOLETO ALL’INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS – IL RICONOSCIMENTO AL TERMINE DEL CONCERTO CON CUI RICCARDO MUTI HA CONCLUSO IL FESTIVAL - A FARE GLI ONORI DI CASA MARIA TERESA VENTURINA FENDI: TRA IL PUBBLICO, MARIA ROSARIA OMAGGIO E MARCO TONELLI, OLTRE AL DIRETTORE ARTISTICO USCENTE GIORGIO FERRARA E ALLA NUOVA DIRETTRICE MONIQUE VEAUTE CHE GUIDERA' LA MANIFESTAZIONE PER I PROSSIMI 5 ANNI...
TERRAPIATTISTI IN ALTO MARE – L’ODISSEA SICILIANA DI DUE SVALVOLATI VENEZIANI CHE IN PIENO LOCKDOWN HANNO PROVATO AD ARRIVARE A LAMPEDUSA PER CONSTATARE CON I PROPRIO OCCHI LA "FINIS TERRAE": MA GLI SCEMI DA TERMINI IMERESE SBAGLIANO ROTTA (USANDO UNA BUSSOLA, BANDITA DALLE LORO TEORIE) E ARRIVANO STREMATI A USTICA – RINTRACCIATI DALLE AUTORITA MARITTIME, FUGGONO DALLA QUARANTENA, PRENDONO IL LARGO, MA…
“LA MASCHERINA VA PORTATA IL PIÙ POSSIBILE ANCHE IN CLASSE” - IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI FILIPPO ANELLI NON È CONVINTO DALLE DECISIONI DEL GOVERNO SULLA SCUOLA: “SAREBBE UTILE FORNIRE GLI ISTITUTI TERMOSCANNER PER SGRAVARE LE FAMIGLIE. E SUI MEZZI PUBBLICI VA GARANTITO IL DISTANZIAMENTO” - “SERVE UNA GRANDE OPERAZIONE DI SPIEGAZIONE. SE SI FOSSE FATTO PRIMA UN DISCORSO DEL GENERE NON CI TROVEREMMO IN DIFFICOLTÀ…”