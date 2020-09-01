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"VAFFA" ROSSI - “IO LA MASCHERINA LA METTO ANCHE SULLE MANI. A TUTTI GLI SQUILIBRATI, TERRAPIATTISTI, NEGAZIONISTI IMPEGNATI A INSULTARMI SUI SOCIAL DICO DI NUOVO DI ANDARE ALLEGRAMENTE A FARSI FOTTERE” - VASCO SCATENATO SU INSTAGRAM. ALL’ATTACCO DI UN HATER (“LA MASCHERINA FA VENIRE IL TUMORE”), REPLICA DURO E INCAZZATO: “QUINDI TUTTI I MEDICI E GLI INFERMIERI CHE LA USANO DA SEMPRE MORIRANNO DI TUMORE? I POTERI FORTI SONO NELLA TUA TESTA E TU SEI UN TONTO E BASTA” – E ZINGARETTI APPLAUDE…

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LA BANDA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - COSTAMAGNA È UNO E TRINO: EX PRESIDENTE DI CDP, È AZIONISTA DI TISCALI E PURE ADVISOR DI MACQUARIE CHE STA VALUTANDO OPEN FIBER. E POI BASSANINI, PRESIDENTE DI OPEN FIBER DAL 2015, DOPO 7 ANNI DI PRESIDENZA ALLA CDP (DOVE HA FATTO GUERRA ALLA TELECOM) È STATO NOMINATO CONSIGLIERE SPECIALE DI GUALTIERI - KKR HA SCELTO COME SENIOR ADVISOR L’EX MANAGER DI AMAZON DIEGO PIACENTINI, GIÀ COMMISSARIO PER L’AGENDA DIGITALE DEI GOVERNI RENZI E GENTILONI - E POI FULVIO CONTI…

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