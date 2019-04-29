FLASH! - VISTO IL GRANDE TITOLISTA DI SKYTG24? “DI MAIO: CASTRAZIONE NON SERVE. AUMENTARE PENE” - DEVE ESSERE PASSATA LA LINEA CASALINO...-
FLASH! - VISTO IL GRANDE TITOLISTA DI SKYTG24? “DI MAIO: CASTRAZIONE NON SERVE. AUMENTARE PENE” - DEVE ESSERE PASSATA LA LINEA CASALINO...-
TUTTO COME DAGO-ANTICIPATO! – FRANCO DI MARE SARÀ VICEDIRETTORE DI RAI1. TRA I NOMI NUOVI ANCHE MARIA TERESA FIORE E FRANCO ARGENZIANO, CONFERMATI PAOLA SCIOMMERI E CLAUDIO FASULO – FRECCERO E COLETTA INVECE LASCIANO LE COSE COME STANNO – VALZER DEI CORRISPONDENTI: ZIANTONI TORNA A ROMA E A PARIGI ARRIVA LA MANZIONE, L’EX DIRETTORE DEL TG1 MONTANARI ALL’UFFICIO STUDI
DIRETTORIO D’ARRIVO – TRIA HA DATO IL VIA LIBERA ALLE NOMINE APPROVATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI BANKITALIA A MARZO, CHE POTREBBERO ARRIVARE SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DOMANI – IL 9 MAGGIO SAREBBE SCATTATO IL BLOCCO DI FATTO DEL DIRETTORIO, COSÌ MATTARELLA E CONTE HANNO FATTO INGOIARE IL ROSPO A DI MAIO, CIOÈ LA NOMINA DI ALESSANDRA PERRAZZELLI
DAGLI EX CONSIGLIERI MI GUARDI IDDIO! - NON DITE A DEL VECCHIO CHE ROGER ABRAVANEL HA SCRITTO A LUCIANO FONTANA UNA LETTERA IN CUI CONTESTA LA LINEA TROPPO BUONISTA DEL ''CORRIERE'' NEI CONFRONTI DEL PATRON DI LUXOTTICA - SILURATO NEL 2014 DAL CDA, DA QUEL GIORNO ABRAVANEL HA COMINCIATO UNA BATTAGLIA PERSONALE NEI CONFRONTI DELL’EX MARTINITT
L’UOMO CHE HA SCOPERTO IL CLITORIDE – BARBARA COSTA RACCONTA LA STORIA DELL’ANATOMISTA REALDO COLOMBO, CHE NEL 1559 ANNUNCIÒ LA NOTIZIA AL MONDO: “SE LA TOCCHI MENTRE LA DONNA È BRAMOSA DI SESSO, QUESTA PARTE SI INDURISCE E SI ALLUNGA. È LA SEDE DEL PIACERE FEMMINILE” – REALDO PASSÒ I SUOI GUAI A CAUSA DI QUELLO CHE LUI CHIAMAVA ROMANTICAMENTE “AMOR VENERIS VEL DULCEDO” – I SUOI SUPERIORI NON LA PRESERO BENE E LO DENUNCIARONO PER ERESIA. POI ARRIVERÀ FREUD E…
“LA FERRARI NON RISPONDE COME VORREI” – LA MERCEDES DOMINA E VETTEL GIA’ SI LAMENTA DELLA ROSSA – I DUBBI DI LECLERC SULLA STRATEGIA DEL TEAM NEI SUOI CONFRONTI - IL PRESIDENTE DEL CAVALLINO ELKANN SPARGE OTTIMISMO: “LA MERCEDES È ANCHE PIÙ FORTUNATA, IL GIRO VELOCE OGGI L'ABBIAMO FATTO NOI. IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO” (CIAO CORE)
“BUONASERA PRESIDENTE” – MARTEDÌ 30 APRILE SU RAI STORIA IL PRIMO APPUNTAMENTO CON LE INTERVISTE IMPOSSIBILI DI FILIPPO CECCARELLI A 11 CAPI DI STATO, INTERPRETATI DA ALTRETTANTI ATTORI – ANTEPRIMA ALLA LUISS CON 350 OSPITI TRA CUI LAURA MATTARELLA, SABINO CASSESE, GIOVANNI GRASSO (PORTAVOCE DI MATTARELLA), MARIO SEGNI, PAOLO LEONE, MONICA MAGGIONI...
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’AMORE DOPO IL TUMORE - LA VITA INTIMA DI MOLTI PAZIENTI VIENE TRAVOLTA DAL CANCRO E SEBBENE ESISTANO DIVERSI RIMEDI, DUE SONO GLI OSTACOLI PRINCIPALI: PARLARNE CON UN MEDICO CHE LI POSSA AIUTARE E PER LE DONNE DOVERSI PAGARE I SUSSIDI DI TASCA PROPRIA – I PROBLEMI AUMENTANO SE GLI INTERVENTI INTERESSANO L’AREA PELVICA: “SECCHEZZA VAGINALE E DOLORE DURANTE I RAPPORTI SONO SICURAMENTE I DISTURBI PIÙ FREQUENTI, MENTRE NEGLI UOMINI…”