DAGLI EX CONSIGLIERI MI GUARDI IDDIO! - NON DITE A DEL VECCHIO CHE ROGER ABRAVANEL HA SCRITTO A LUCIANO FONTANA UNA LETTERA IN CUI CONTESTA LA LINEA TROPPO BUONISTA DEL ''CORRIERE'' NEI CONFRONTI DEL PATRON DI LUXOTTICA - SILURATO NEL 2014 DAL CDA, DA QUEL GIORNO ABRAVANEL HA COMINCIATO UNA BATTAGLIA PERSONALE NEI CONFRONTI DELL’EX MARTINITT