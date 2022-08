IN FLORIDA UNA POSTINA DI 61 ANNI E’ STATA SBRANATA DA CINQUE CANI MENTRE CONSEGNAVA LA POSTA – GLI ANIMALI (CHE SARANNO ABBATTUTI) ERANO SCAPPATI DAL RECINTO E HANNO INIZIATO A SBRANARE LA DONNA - UNO DEI VICINI HA PRESO UN FUCILE E HA COMINCIATO A SPARARE IN ARIA PER FAR ALLORANTARE I CANI MA NON C’E’ STATO NIENTE DA FARE - SOLO NEL 2021 I POSTINI AGGREDITI DAI CANI SONO STATI 5400!

Da www.lastampa.it

i cani che hanno ucciso pamela jane rock

Una postina di 61 anni è stata uccisa in Florida da cinque cani che l'hanno assaltata durante la consegna della posta. Gli abitanti di Interlachen Lakes States hanno raccontato di aver sentito le urla di Pamela Jane Rock, e di averla vista a terra, con i cani che le stavano sopra. I vicini, compreso il proprietario, sono intervenuti in suo soccorso. Uno di loro ha preso anche un fucile e ha sparato in aria, ma i cani non hanno subito interrotto l'attacco.

pamela jane rock

Quando la polizia è arrivata sul posto, i cani erano rinchiusi in un recinto. Le indagini diranno poi che proprio da quello spazio, spostando una pietra, i cinque cani erano scappati e avevano aggredito la donna ferma in strada per un problema al suo veicolo.

pamela jane rock 1

La postina è stata subito soccorsa e portata in ospedale, ma fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi: ha avuto un arresto cardiaco in ambulanza durante il trasporto e un altro in ospedale. Il suo corpo era così martoriato che i medici, nel tentativo di salvarla le hanno anche amputato un braccio. Ma non è servito: la 61enne è deceduta.

il ricordo di pamela jane rock

Il proprietario dei cani ha deciso di rinunciare alla loro proprietà e verranno sottoposti a eutanasia. Secondo alcuni fonti locali sembra che i cinque cani, di cui non è stata resa nota la razza, avessero già dato dei problemi in passato e l’Animal Control avesse già fatto tre verifiche negli ultimi due anni.

L'episodio che ha visto vittima Pamela Jane Rock ha portato alla luce un'emergenza che riguarda il lavoro di postino che, contrariamente a quello che si può pensare, negli Stati Uniti è una professione a rischio: nel solo 2021 sono stati 5.400 i postini che hanno subito aggressioni dai cani.

furgone della posta americano

Solo in Florida sono stati 201, ma è la California a guidare questa drammatica classifica con 656 attacchi registrati l'anno scorso. Segue il Texas con 368. La città con il maggior numero di episodi è Cleveland, in Ohio: nel solo 2021, sono stati aggrediti 58 postini.