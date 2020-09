FOCOLAIO ALLE CIME DI RAPA? - LA POSITIVITA’ AL COVID DI RAFFAELE FITTO CREA L’ALLARME IN PUGLIA: "HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE SENZA MASCHERINA" - IL CANDIDATO HA PARLATO DINANZI AI GIORNALISTI A DISTANZA RAVVICINATA, HA STRETTO MANI E FATTO COMIZI CON AMMINISTRATORI E POLITICI LOCALI SENZA PROTEZIONI…

Estratto dell’articolo di Antonello Cassano e Gabriella De Matteis per “la Repubblica”

raffaele fitto sudatissimo

La paura per il rischio di un focolaio dalle dimensioni non prevedibili arriva con le parole dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto che, con un post su Facebook, annuncia di essere risultato positivo insieme alla moglie al Covid. Dalla fine della campagna elettorale sono trascorsi pochi giorni. E l'esponente politico, candidato per il centrodestra alla Regione lunedì sera ha commentato la sua sconfitta nella sala di un hotel barese, parlando dinanzi ai giornalisti, senza mascherina e a distanza ravvicinata. Un comitato elettorale affollato, come l'ultimo comizio a Maglie.

RAFFAELE FITTO

Fitto ha stretto mani, ha parlato sui palchi dei comizi, spesso affiancato da amministratori e politici locali, che, testimoniano le immagini sul suo profilo Facebook, non sempre indossavano la mascherina. Il timore di una risalita dei contagi, per gli esperti della Regione, appare fondato. Le notizie di altri casi positivi nel suo staff, uno su tutti quello del coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli D'Italia Dario Iaia, ricoverato in ospedale, non aiutano. Fitto sta bene, è asintomatico, dice di essersi sottoposto al tampone dopo aver scoperto che un suo collaboratore aveva contratto il virus […]